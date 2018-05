Stājies spēkā spriedums Jēkabpils spēļu zāles aplaupīšanas lietā

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments ir atteicies pārbaudīt kasācijas sūdzību lietā par Jēkabpils spēļu zāles aplaupīšanu, līdz ar to Zemgales apgabaltiesas notiesājošais spriedums ir stājies spēkā visās epizodēs, informēja AT pārstāve Baiba Kataja.