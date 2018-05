Jaunietim uzdāvina aunu, par kuru vēlāk ņirgājas

Notikuma vietā ieradās Valsts policijas Rīgas Latgales iecirkņa policisti un Speciālo uzdevumu bataljona policisti. Saņemtā informācija apstiprinājās – pie kādas daudzdzīvokļu mājas atradās bariņš jauniešu, kuri turpat bija piesējuši aunu. Policisti noskaidroja, ka vienam no jauniešiem ir dzimšanas diena un pārējie viņam lopiņu esot uzdāvinājuši.



Ņemot vērā, ka mājlopam ir vajadzīgi speciāli turēšanas apstākļi un daudzdzīvokļu nama pagalms nav viņam piemērota vieta, Speciālo uzdevumu bataljona darbinieki, sazinoties ar Rīgas zoodārzu, dzīvnieku ievietoja policijas mikroautobusā un nogādāja drošībā - zooloģiskajā dārzā.



Saistībā ar notikušo sākta administratīvā lietvedība pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu protokola 106. panta – par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu. Par šādiem pārkāpumiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņiem līdz 350 eiro, bet juridiskajām personām - no 15 līdz 700 eiro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.



Policija šobrīd noskaidro, no kurienes jaunieši ieguvuši aunu un citus notikušā apstākļus. Aicinām atsaukties iedzīvotājus, kuru rīcībā varētu būt izmeklēšanā noderīga informācija, zvanot uz tālruni 67086302 vai 110.



Atgādinām, ka dzīvnieki nav rotaļlietas un pret viņiem ir jāizturas ar atbildību.