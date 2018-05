Aicina uzmanīties no viltus AS «Latvijas Gāze» darbiniekiem

Jau agrāk laiku pa laikam Valsts policija ir reģistrējusi gadījumus, kad viltvārži, uzdodoties par dažādu iestāžu un uzņēmumu, visbiežāk - akciju sabiedrības «Latvijas Gāze» darbiniekiem, iekļuvuši privātīpašumos un izdarījuši zādzības vai laupīšanas. Arī šā gada maijā ir reģistrēti līdzīgi gadījumi. Valsts policija kopā ar akciju sabiedrību «Latvijas Gāze» ir apkopojusi ieteikumus, kas palīdzētu iedzīvotājiem izvairīties no kļūšanas par noziedznieku upuriem.

Visbiežāk garnadži par saviem upuriem noskata cilvēkus gados, kurus ir vieglāk apvārdot, lai vēlāk izdarītu noziegumu. Šā gada maijā kārtējo reizi ir reģistrēts šāds gadījums. Proti, 3. maijā, dienas laikā Rīgā, Ķengaragā, kāda sieviete, uzdodoties par AS «Latvijas Gāze» darbinieci un iegūstot 1938. gadā dzimušas sievietes uzticību, ar viltu iekļuva sirmgalves dzīvoklī, no kura nozaga naudu un juvelierizstrādājumus. Savukārt dažas dienas vēlāk kāda persona izdarīja līdzīgu noziegumu Rīgā, Purvciemā, uzdodoties par citas iestādes darbinieku.

Par līdzīgiem noziegumiem Valsts policija jau iepriekšējos gados ir aizturējusi vairākas personas. Visos gadījumos zagļi darbojas pēc līdzīgas shēmas – izsakot vēlmi pārbaudīt skaitītāju rādījumus vai norādot citu šķietami ticamu iemeslu, zagļi izmantoja saimnieku uzticību, iekļuva dzīvokļos un izdarīja noziegumus.

Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kurš ir cietis no šāda nozieguma, vēršoties tuvākajā Valsts policijas iecirknī vai zvanot uz tālruņa numuru 110.

AS «Latvijas Gāze» informē, ka ar 2017. gada 1. decembri AS «Latvijas Gāze» vairs neveic nekāda veida dabasgāzes sadales tīkla pārbaudes mājsaimniecībās. Saskaņā ar likumā noteikto AS «Latvijas Gāze» reorganizāciju, ar 2017. gada 1. decembri vienīgā komercsabiedrība Latvijā, kas ir tiesīga veikt dabasgāzes sadales sistēmu pārbaudes mājsaimniecībās, ir akciju sabiedrība «GASO».

Dabasgāzes sadales sistēmas pārbaudes gadījumos iedzīvotāji tiek aicināti pieprasīt, lai pārbaudītāji uzrāda «GASO» darbinieku apliecības. Šaubu gadījumā, lai pārliecinātos, ka Jūsu īpašumā darbus tiešām veic «GASO» darbinieks, jāzvana:

darba dienās no pulksten 8.00 līdz 17.00 – uz tālruņa numuru 155, pēc pulksten 17.00 un brīvdienās – uz tālruņa numuru 114.