Policijai pagaidām neizdodas saukt pie atbildības britu karavīru par uzbrukumu Vecrīgas ēstuvē

Pats uzbrukums notika 2016.gada novembrī. Policija vēlāk sāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma panta par tīšu vieglu miesas bojājumu nodarīšanu. VP preses pārstāve Elīna Sprudzāne pastāstīja, ka policija Latvijā nepieciešamās izmeklēšanas darbības ir veikusi - nopratināti liecinieki un cietušais, saņemti cietušā miesas bojājumu ekspertīzes rezultāti, taču kopumā izmeklēšana ir ieilgusi, jo policija patlaban nav saņēmusi atbildi uz Lielbritānijai pērn nosūtīto tiesiskās palīdzības lūgumu.

Lielbritānijai atbilde būtu jāsniedz aptuveni trīs līdz sešu mēnešu laikā, taču britu puse šo laiku var pagarināt.

Krimināllikums par viegla miesas bojājuma tīšu nodarīšanu paredz brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, piespiedu darbu vai naudas sodu. Uzbrukums ēstuves apmeklētājam skaitās mazāk smags noziegums. Likums paredz, ka šādā gadījumā personu nevarēs saukt pie kriminālatbildības, ja no dienas, kad tā izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, būs pagājuši pieci gadi.

Jau ziņots, ka iepriekš policija par incidentu sāka administratīvo lietu, taču, izvērtējot notikušā apstākļus, tika nolemts sākt kriminālprocesu pēc Krimināllikuma panta par tīšu vieglu miesas bojājumu nodarīšanu.

NATO dalībvalsts karavīrs atstāja Latviju pirms kriminālprocesa sākšanas.

2016.gada novembra sākuma VP saņēma izsaukumu uz Rīgas centru par konfliktu starp diviem vīriešiem. Notikuma vietā policija konstatēja, ka 1987.gadā dzimis Lielbritānijas pilsonis nodarījis miesas bojājumus citam vīrietim.

Ņemot vērā, ka brita uzvedība bija neadekvāta un arī policijas klātbūtnē viņš uzvedās agresīvi, policija vīrieti nogādāja iecirknī. Toreiz informācija liecināja, ka brits ir konflikta izraisītājs.

Raidījumam «TV3 ziņas» cietušais vīrietis iepriekš skaidroja, ka, gaidot rindā ēstuvē «McDonald`s», viens no klātesošajiem britiem sagrābis viņu aiz kaklasaites un sācis runāt. Neapmierināts ar cietušā aicinājumu likt mierā, brits viņam iesitis pa seju un salauzis degunu, kā arī vēlāk konstatēts smadzeņu satricinājums. Salauztais deguns operēts.

2016.gada gada decembrī Latvijas Aizsardzības ministrija (AM) paziņoja, ka tā Lielbritānijas vietā atvainojas vīrietim, kurš cieta britu karavīra uzbrukumā.

AM preses pārstāvis Kaspars Galkins toreiz skaidroja, ka, tiklīdz AM saņēma kompetentu izmeklēšanas iestāžu informāciju par minēto notikumu, no AM puses tika paziņots un uzsvērts, ka notikušais incidents nav uzskatāms par provokāciju pret britu karavīru, kā tas tika pasniegts Lielbritānijas presē.

Šī nav vienīgā reize, kad Lielbritānijas karavīri iesaistīti incidentos. Šogad aprīļa beigās Rīgas pašvaldības policijas Videonovērošanas centra darbinieki pie kāda Vecrīgas bāra pamanīja konfliktu un uz notikuma vietu izbrauca tuvākā policijas ekipāža.

Notikuma vietā noskaidrots, ka konflikts norisinājies starp bāra apsargu un diviem Lielbritānijas pilsoņiem. Pret vienu no viņiem apsargs bija pielietojis piparu gāzes baloniņu.

To, pret kuru pielietots gāzes baloniņš, mediķi hospitalizēja, savukārt otru policija aizturēja. Vēstniecības pārstāve Andra Jakovica iepriekš apstiprināja, ka vēstniecība ir informēta par šādu incidentu, taču izmeklēšanas interesēs nesniegšot plašāku informāciju, līdz ar to nav zināms, vai briti dienējuši Latvijā un kuras valsts institūcija veic izmeklēšanu.

2016.gada vasarā VP izbeidza kriminālprocesu pret diviem citiem Lielbritānijas karavīriem, kuri 2016.gada jūnija sākumā dzērumā tika aizturēti par taksometra bojāšanu. Kriminālprocess ir izbeigts uz izlīguma pamata un materiālais zaudējums ir atlīdzināts.