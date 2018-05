Laivu būdas apšaudi Ventspilī saista ar JKP politisko darbību

20.maijā plkst.0.53 policijā saņemta informācija, ka Ventspilī, Tērauda ielā, šauts uz laivu būdu, kurā atradās 1962.gadā dzimis vīrietis un 1967.gadā dzimusi sieviete, informēja Valsts policijas (VP) Kurzemes reģiona pārvaldes pārstāve Signe Šteinberga, norādot, ka neviens cilvēks nav cietis. Iespējams, šauts ar kaujas ieroci.

Par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 13.nodaļas «Noziedzīgi nodarījumi pret personas veselību». Kriminālprocesā ir izņemtas lodes un patronu čaulītes, kas nodotas ekspertīzes veikšanai, kā arī nopratināti liecinieki. Turpinās pirmstiesas izmeklēšana.

Jurševici savā video vēstījumā notikušo sauc par slepkavības mēģinājumu pret vārdā nenosauktu JKP biedru. Uz viņu esot raidītas piecas lodes un tikai laimīgas sakritības dēļ viņš esot palicis dzīvs. Jurševici arī pauž, ka viens no iespējamajiem notikušā motīviem varētu būt politisks. Video vēstījumā viņi arī piebilst, ka kāds vārdā nenosaukts Ventspils domes deputāts žurnālistiem it kā esot izteicies, ka «sarakstu ar Jutu Strīķi liks pie sienas», taču aģentūra LETA no sākotnējā informācijas avota noskaidroja, ka teiktajam esot bijusi gluži cita jēga un saturs, kas iespējama pārpratuma vai kādu citu iemeslu dēļ atreferēts sagrozītā formā.

Sociālā tīkla «Facebook» lietotāji uz JKP biedru paziņojumu reaģējuši dažādi - šajā kontekstā tiek piesaukta arī šorīt Rīgā notikusī maksātnespējas administratora Mārtiņa Bunkus slepkavība un paustas bažas par deviņdesmito gadu metožu atgriešanos. Vieni pauž atbalstu JKP, bet komentāros izteikts arī pieļāvumi, ka notikušais varētu būt inscenējums un mēģinājums pievērst sev uzmanību.

Valsts policija pašlaik nekomentē iespējamos notikušā motīvus.