Atsavina ieročus, arbaletu, narkotikas un granātu

Saistībā ar notikušo tika sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 233. panta trešās daļas – par šaujamieroča, šaujamieroča būtisko sastāvdaļu, šaujamieroča munīcijas, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises izgatavošanu, remontēšanu, iegādāšanos, glabāšanu, nēsāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu bez attiecīgas atļaujas, ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šādu noziegumu paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods. Tāpat sāktais kriminālprocess ir kvalificēts arī pēc Krimināllikuma 253.1. panta trešās daļas – par narkotisko vielu neatļautu realizēšanu, ja to izdarījusi organizēta grupa. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.