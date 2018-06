Raidījums: Bunkus slepkavības pasūtītāji varētu būt Azerbaidžānas «biznesmeņi»

Bunkus slepkavības vēriens un forma, liecina, ka izpildītāji un pasūtītāji, visticamāk, nav no Latvijas. Pieredzējušos policistus pārsteidzis fakts, ka slepkavas šāvuši nevis no rokas, bet gan īpaši izveidota, sametināta metāla statīva, kāds Latvijā neesot manīts. «Vispār, no statīviem ir notikušas starptautiskā pieredzē šaušanas, bet katrā gadījumā, pie mums, nezinu, vai bijis. Tas tikai norāda, ka viņi diezgan precīzi zinājuši savas spējas, vajadzības, izveidojuši statīvu, kaujas pozīciju. Es domāju, ka tas nav pirmais viņu gadījums, ka tā pieredze ir bijusi. Protams, ar statīvu nostiprinot ieroci, ir lielāka iespējamība trāpīt, ko viņi arī izmantoja,» «TV3 Ziņām» komentēja bijušais Valsts policijas priekšnieks Valdis Voins.