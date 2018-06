Brasā sieviete mēģina nolaupīt rokassomiņu, kurā atrodas 1400 eiro

Tika noskaidrots, ka iespējamā vainīgā sieviete izsekojusi kundzi un brīdī, kad abas iegājušas kāpņu telpā, saķērusi no mugurpuses, nogrūdusi zemē, iespērusi ar kāju pa muguru un mēģinājusi izraut somiņu no rokām. To izdzirdējuši arī kaimiņi, kuri izskrējuši kāpņu telpā, palīdzējuši cietušajai, aizturējuši iespējamo vainīgo sievieti un izsaukuši policiju, kuri aizdomās turēto nogādāja policijas iecirknī.



Aizturētā sieviete ir dzimusi 1990. gadā un iepriekš nonākusi policijas redzeslokā par zādzībām.



Jāpiebilst, ka policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka iespējamā vainīgā sieviete esot zinājusi, ka kundzes rokassomiņā atrodas liela naudas summa.



Saistībā ar notikušo sākts kriminālprocess par laupīšanas mēģinājumu. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.



Aizturētajai sievietei piemērots drošības līdzeklis – policijas uzraudzība.