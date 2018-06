Par iejaukšanos kases aparātu darbībā restorānos «Vairāk saules» aizturētas četras personas

Bērziņš iepriekš noliedza, ka «Vairāk saules» ēdināšanas vietās notikusi iejaukšanās kases aparātos. «Mēs 100% zinām un varam apstiprināt, ka nekādu pārkāpumu nav, mēs to nedarām un nekad neesam darījuši. Mums ir bijušas neskaitāmas VID veiktas pārbaudes pēc «Gan Bei» gadījuma, un VID ir atzinis, ka mēs esam viens no retajiem uzņēmumiem, kas šādi nerīkojas. Vairāk nekā gadu mūsu restorānos ir uzstādītas jaunākās kases sistēmas, kurās nevar ielauzties, tām ir melna, plombēta kastīte,» teica Bērziņš, piebilstot, ka uzņēmums bija viens no pirmajiem, kas pārgāja uz jauno kases aparātu sistēmu.