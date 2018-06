Stājas tiesas priekšā par € 108 000 apdrošināšanas krāpšanas mēģinājumu

Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai, viens no apsūdzētajiem vīriešiem noslēdza transporta līdzekļa nomas līgumu ar kādu uzņēmumu, kur līgums paredzēja, ka apsūdzētais vīrietis kā automašīnas nomnieks ir atbildīgs par drošības noteikumu ievērošanu un par visiem uzņēmumam kā iznomātājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies, neievērojot līguma noteikumus. Līgums paredzēja arī to, ka automašīna ir apdrošināta vienā no līgumā paredzētajām apdrošināšanas sabiedrībām, kas arī tika izdarīts. Noslēgtā apdrošināšanas līguma noteikumi paredzēja, ka apdrošinātājs transportlīdzekļa bojājumu gadījumā neatlīdzina zaudējumus, kas radušies vadot transportlīdzekli alkoholisko dzērienu ietekmē.