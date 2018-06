Degušajā teritorijā saimnieko «Prima M». VVD iepriekš skaidroja, ka izgāztuvē bija uzkrāti aptuveni 23 000 tonnu atkritumu. Dienesta darbinieki norādīja, ka uzņēmums «Prima M» nebija saņēmis atbilstošas atļaujas darbību veikšanai ar atkritumiem un līdz ar to darbojās nelegāli. Tāpat dienestā jau iepriekš bija saņemtas sūdzības no vietējiem iedzīvotājiem par smakām, kukaiņiem un žurkām. VVD bija izdevusi rīkojumu izvest nelikumīgi glabātos atkritumus no teritorijas līdz 1.jūnijam, bet uzņēmējs šo lēmumu pārsūdzēja. Neraugoties uz šīm darbībām, dienesta centrālā struktūrvienība atstāja lēmumu negrozītu un atkritumi bija jāizved līdz 24.jūnijam.