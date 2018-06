Savukārt 26. jūnijā notika analoģisks gadījums. Kāds pusaudzis bija atbraucis no Rīgas uz Ropažiem. Kad pusaudzis jau bija izkāpis no sabiedriskā transporta Ropažos, pie viņa pienākuši divi jaunieši un prasījuši naudu. Puisis atbildējis, ka viņam naudas neesot. Ņemot vērā, ka ļaundari bija pamanījuši, ka viņam ir dārgs mobilais telefons, viņi pieprasījuši to atdot. Kad puisis to atteicies izdarīt, laupītāji izteikuši draudus viņu smagi piekaut, pēc kā viņš tomēr atdevis telefonu. Ieguvuši telefonu, ļaundari metušies bēgt.