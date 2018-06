No smagi iereibušiem vecākiem izglābj zīdaini

Vakar, 28. jūnijā, ap pulksten 23.30 Valsts policija saņēma informāciju no iedzīvotājiem par to, ka Rīgā, Latgales priekšpilsētā, kāda dzīvokļa iemītnieki jau trešo dienu lieto alkoholu un skaļi uzvedas, tostarp dauzot traukus un metot tos no balkona uz ielas. Kaimiņu sacītais liecināja, ka dzīvoklī, iespējams, atrodas arī zīdainis.