Kārtības sargi, ierodoties notikuma vietā, pamanīja kādu iedzīvotāju, kura bija atvērusi logu un pa to policistiem norādīja uz pagraba ieeju. Kundze pastāstīja, ka kaimiņš neilgi pirms policijas ierašanās esot uzlauzis pagraba durvis.

Policisti ievēroja, ka no nama piektā stāva līdz pat pagrabam ir novilkts elektrības vads. Pēkšņi no pagraba iznāca kāds agresīvi noskaņots vīrietis, kurš rokās turēja leņķzāģi. Kungs uzvedās izaicinoši un sāka vicināt elektrisko ierīci.