Lai sauktu pie atbildības personas, kuras izdarījušas smagus noziegumus, arī šogad Noziedznieku aktīvās meklēšanas komandu Eiropas tīkls (ENFAST) izveidojis kampaņu, kuras mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību starptautiski meklētiem noziedzniekiem, tādējādi veicinot to atrašanu un aizturēšanu. Šodien kampaņas ietvaros pastiprināta uzmanība tiek pievērsta deviņām meklētākajām personām Eiropā, no kurām viena ir no Latvijas – Aleksandrs Kozuļevs.