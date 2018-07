VP skaidroja, ka vīrietis piegājis pie automašīnas, aplējis to ar kādu šķidrumu un aizdedzinājis. Kamēr automašīnas īpašnieks mēģinājis noskaidrot notikušā apstākļus, divi citi vīrieši pamanījuši iespējamo vainīgo sēžam otrā ielas pusē un noraugāmies uz notiekošo. Vīrieši mēģinājuši aizturēt vaininieku, taču viņš izvilcis nazi, sācis ar to vicināties un skrējis prom no notikuma vietas. Vīrieši, nenobīstoties no agresīvi noskaņotās personas, metušies viņam pakaļ. Tikmēr aculiecinieki piezvanījuši VP un ziņojuši par notikušo. Notikuma vietā ieradušies Speciālo uzdevumu bataljona darbinieki, kuri arī mēģinājuši aizturēt iespējamo vainīgo.