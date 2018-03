Sniega sega vietām kļuvusi par sešiem centimetriem biezāka

Tajā skaitā Stendē sniega segas biezums pieaudzis no 21 līdz 24 centimetriem, Mērsragā - no 10 līdz 14 centimetriem, Dobelē - no 9 līdz 15, Bauskā - no 7 līdz 11, Rīgas centrā - no 5 līdz 8 centimetriem.

Latvijas lielāko daļu sedz 10-25 centimetrus dziļa sniega sega, visvairāk sniega ir Talsu pusē un valsts ziemeļaustrumos.

Sagaidāms, ka tuvākajā nedēļā sniegs daudzviet nokusīs, neliela sniega sega saglabāsies galvenokārt valsts austrumos.