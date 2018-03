No rīta vietām uz ceļiem iespējams apledojums

Apledojuma dēļ apgrūtināti braukšanas apstākļi šorīt ir pa Vidzemes šoseju no Līgatne līdz Cēsu pagriezienam un no Smiltenes pagrieziena līdz Virešiem, pa Valmieras šoseju no Valmieras līdz Valkai, kā arī pa Ludzas - Terehovas ceļu.

LVC aicina autobraucējus būt īpaši piesardzīgiem un ievērot laika apstākļiem un autoceļu seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas stilu un ātrumu.

Vienlaicīgi atkušņa dēļ daudzviet uz grants autoceļiem joprojām esot šķīdonis, tāpēc patlaban masas ierobežojumi ir ieviesti 109 valsts autoceļu posmos ar grants segumu. Visvairāk transporta masas ierobežojumu patlaban ir Ogres, Aizkraukles un Kuldīgas apkārtnē.

Applūdis un slēgts ir autoceļš Ozolpils-Degole posmā no Vienības līdz Degolei. Ceļš ir applūdis pie Degoles skolas saistībā ar straujo atkusni un lietu, turklāt ir aizsērējusi vai aizsalusi privātīpašumā esošā meliorācijas sistēma.

LVC uzsver, ka pavasarī, sākoties atkusnim uz grants autoceļiem, visā valsts teritorijā ir novērojams šķīdonis - pārmitrināts grants segums zaudē nestspēju un braukšanas apstākļi pasliktinās. Lai nestspēju zaudējušie autoceļi netiktu neatgriezeniski sabojāti, uz tiem tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi - tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām.