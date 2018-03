Pašiem sava Antarktīda: mēs zinām, ko tu darīji šajās brīvdienās

Arī TVNET pārliecinājās, ka lielākie ledus krāvumi vērojami Mērsragā, kur cilvēku pūļi no visas Latvijas, pārdroši riskējot ar savu veselību, visiem spēkiem centās iemūžināt sevi uz milzīgajiem ledus gabaliem. Ar bērnu ratiņiem, mazuļiem un suņiem. No viena slidena ledus gabala uz otru - adrenalīns Kurzemes piekrastē sita augstu vilni, tikmēr svētdien līdz pat pēcpusdienai Mērsraga virzienā plūda garas automašīnu rindas, veidojot pamatīgus sastrēgumus stāvvietās gar jūras krastu.

«Pietrūkst vienīgi pingvīnu!» par neparasto skatu bija aizgrābti vērotāji, kuri piekrastē pulcējās jau agrā rīta stundā. Viņi te bija ieradušies no visām Latvijas malām - no Kuldīgas, no Siguldas, pat no Bauskas. Ik pa brīdim tika piesaukta «Nāves ēnā», taču tas netraucēja izvēlēties bīstamāko vietu iespaidīgam pašiņam.

Kā portālam TVNET atzina Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) okeaonologs Valters Žeižis, īsais sala periods un atkusnis jūrā izveidojis dažādas formas ledus gabalus, kurus vēji un straume, stumdot pa līci, izkārtojuši neparastos krāvumos, kas dažviet sasniedz pat sešu metru augstumu.

Tikmēr Kudīgā šajās dienās bija «pazudis» pilsētas lepnums - Ventas rumba, kas paslēpta zem ledus un ūdens. Ledus sastrēguma dēļ ūdens līmenis pirms un pēc Ventas rumbas ir vienādi augsts, nav ūdenskrituma, turklāt daļu rumbas klāj stāvošs ledus, pārējā upes daļā peld vižņi. Arī «pazudusī Ventas rumba» šajā nedēļas nogalē bija iecienīts dabas baudītāju apskates objekts.

Saskaņā ar pašreizējo «Global Forecast System» prognozi šomēnes nav gaidāmi stipri nokrišņi, gaisa temperatūra siltākajās dienās var sasniegt +10 grādus. Prognozētie laikapstākļi ir labvēlīgi pakāpeniskai ledus sairšanai, tomēr ledus iešanas laikā vietām - galvenokārt Lielupē un Daugavā - iespējami plaši pali marta beigās vai, visticamāk, aprīlī.