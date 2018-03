Sniega un apledojuma dēļ apgrūtināta braukšana dažviet Kurzemē un Vidzemē

Braukšanas apstākļi ir apgrūtināti Tallinas šosejas posmā no Bīriņu pagrieziena līdz Ainažiem, Vidzemes šosejas posmā no Virešiem līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas posmā no Stalbes līdz Valkai, Liepājas šosejas posmā no Anneniekiem līdz Liepājai, Ventspils šosejas posmā no Strazdes līdz Usmai un pa autoceļu Liepāja-Rucava visā garumā.

Savukārt pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Alūksnes, Kuldīgas, Liepājas, Limbažu, Saldus, Talsu, Valkas, Ventspils un Valmieras apkārtnēs.

Savukārt uz grants autoceļiem šķīdoņa dēļ saglabājas transporta masas ierobežojumi.

Autovadītāji tiek aicināti ievērot piesardzību un izvēlēties ceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu, distanci un braukšanas stilu.