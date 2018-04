Sniega dēļ šorīt apgrūtināta braukšana pa Liepājas un Ventspils šoseju

Ap plkst.6.50 pa Liepājas šoseju braukšana ir apgrūtināta no Apšupes krustojuma līdz pat Liepājai, bet pa Ventspils šoseju grūtāk izbraucami ir posmi no Ķemeru Nacionālā parka līdz Strazdei un no Talsiem līdz Usmai. Uz autoceļa A11 Liepāja-Rucava apledojuma veidošanās iespējama visā garumā.

Tikmēr pārējos Latvijas reģionos braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem ir apmierinoši.

Savukārt pa reģionālajiem autoceļiem šorīt apledojums apgrūtina braukšanu Dobeles, Liepājas, Limbažu, Ogres, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils apkārtnēs.

Slidenie ceļu posmi tiek kaisīti ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos šorīt iesaistītas 79 VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» ziemas dienesta tehnikas vienības.

Autovadītāji, kā vienmēr, tiek aicināti ievērot piesardzību un izvēlēties ceļa segumam un stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu, distanci un stilu.