Sniega dziļums Kolkā sasniedzis 13 centimetru

Visticamāk, Ziemeļkurzemes augstākajās vietās - vietām Ziemeļkursas augstienē - sniega sega ir vēl nedaudz biezāka.

Kurzemes lielāko daļu sedz no diviem līdz desmit centimetriem bieza sniega kārta, tā sākusi veidoties arī daļā Zemgales un Vidzemes.

Alūksnē, par spīti lietum, saglabājusies vidēji piecus centimetrus bieza sniega sega. Sniegs Alūksnē nav nokusis kopš janvāra.

Jau ziņots, ka nokrišņu intensitāte pirmdien būs mazāka nekā aizvadītajā diennaktī. Kurzemē turpinās snigt un putināt, arī citviet valstī lietu nomainīs sniegs. Valsts austrumos nokrišņi beigsies tikai naktī uz otrdienu, bet Kurzemē jau pirmdienas vakarā debesis sāks skaidroties.

Ceļi vietām apsniguši un slideni. Pirmdienas vakarā un naktī uz otrdienu visā valstī veidosies apledojums uz ceļiem, prognozē sinoptiķi.

Sniega dēļ šorīt apgrūtināta braukšana pa Liepājas un Ventspils šoseju

Otro Lieldienu rītā sniega un iespējama apledojuma dēļ ir apgrūtināti braukšanas apstākļi Liepājas šosejas un Ventspils šosejas posmos, kā arī pa šoseju Liepāja-Rucava visā garumā, liecina VAS «Latvijas Valsts ceļi» apkopotā operatīvā informācija.

Ap plkst.6.50 pa Liepājas šoseju braukšana ir apgrūtināta no Apšupes krustojuma līdz pat Liepājai, bet pa Ventspils šoseju grūtāk izbraucami ir posmi no Ķemeru Nacionālā parka līdz Strazdei un no Talsiem līdz Usmai. Uz autoceļa A11 Liepāja-Rucava apledojuma veidošanās iespējama visā garumā.

Tikmēr pārējos Latvijas reģionos braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem ir apmierinoši.

Savukārt pa reģionālajiem autoceļiem šorīt apledojums apgrūtina braukšanu Dobeles, Liepājas, Limbažu, Ogres, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils apkārtnēs.

Slidenie ceļu posmi tiek kaisīti ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos šorīt iesaistītas 79 VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» ziemas dienesta tehnikas vienības.

Autovadītāji, kā vienmēr, tiek aicināti ievērot piesardzību un izvēlēties ceļa segumam un stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu, distanci un stilu.

Šonedēļ strauji paaugstināsies gaisa temperatūra

Trešdien un ceturtdien gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies līdz augstākajai atzīmei pēdējā pusgada laikā, prognozē «Global Forecast System».

Otrdienas saullēktā, debesīm skaidrojoties un pierimstot vējam, gaisa temperatūra noslīdēs līdz 0..-4 grādiem, dažviet Kurzemē - līdz -8 grādiem. Ceļi daudzviet būs slideni, vietām Kurzemē gaidāma migla un sarma.

Otrdien saule gaisu iesildīs līdz +2..+7 grādiem. Pievakarē un naktī uz trešdienu valsti no dienvidrietumiem šķērsos siltā atmosfēras fronte, kas atnesīs lietu, slapju sniegu un miglu. Sagaidāms, ka maksimālā gaisa temperatūra trešdien būs no +5..+8 grādiem Alūksnes augstienē un vietām Rīgas jūras līča piekrastē līdz +14..+16 grādiem valsts dienvidos.

Ceturtdien, lai gan prognozēts liels mākoņu daudzums un īslaicīgs lietus, termometra stabiņš varētu pakāpties līdz +12..+17 grādiem, vēsāks laiks saglabāsies daļā piekrastes, kur iespējama migla. Dažviet var nodārdēt pērkons.

Atbilstoši pašreizējai prognozei piektdien kļūs vēsāks, iespējami arī nokrišņi un brāzmains vējš, bet nedēļas izskaņā pastiprināsies anticiklons un svētdien gaisa temperatūra atkal var sasniegt +15 un vairāk grādu.

«Global Forecast System» ir ASV Nacionālās okeānu un atmosfēras pārvaldes datormodelis, kas, ik pēc sešām stundām veicot aprēķinus, prognozē laikapstākļus visā pasaulē.