Ceturtdien valsts rietumu un centrālajā daļā brīžiem līs

Agrā ceturtdienas rītā vietām Rietumlatvijā nedaudz īslaicīgi līst, un lietus mākoņi vēlāk var veidoties arī valsts centrālajā daļā, saulainākais laiks saglabājas Latgalē.

Gaisa temperatūra piecos rītā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +1,3 grādiem Zosēnos līdz +8,8 grādiem Rucavā un +9,4 grādiem Rīgas centrā.

Dienas laikā mākoņi daļēji klās Latvijas debesis, saulainākā diena būs Latgalē. Austrumu, dienvidaustrumu vējš daudzviet valstī brāzmās pastiprināsies līdz 10-15 metriem sekundē.

Vakarā vietām - ar lielāko varbūtību vēlā vakarā valsts centrālajā daļā - iespējamas spēcīgas pērkona lietusgāzes,

negaiss lokāli var izraisīt arī krusu un stipras vēja brāzmas.

Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no +9 grādiem Rīgas jūras līča Kurzemes piekrastē līdz +24 grādiem vietām valsts dienvidos.

Rīgā iespējams lietus, vakarā arī pērkona negaiss. Austrumu vējš brīžiem kļūs brāzmains, gaisa temperatūra pievakarē var sasniegt +22 grādus.

Latviju no dienvidiem šķērso siltā atmosfēras fronte, vakarā no rietumiem ieradīsies aukstā fronte. Gaidāma atmosfēras spiediena pazemināšanās; no rīta tas ir 762-766 dzīvsudraba staba milimetri jūras līmenī.