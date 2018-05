Brīdina par stipru karstumu tuvākajās dienās; ceturtdien kļūs krietni vēsāks

Pievienota 1. rindkopa

Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) izplatījis brīdinājumu, kurā norādīts, ka šodien Rīgā saglabāsies stiprs karstums - gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 27 grādiem, bet nākamās nedēļas sākumā - no 28.maija līdz 30.maijam dienas vidū gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 27, plus 30 grādiem.

Ceturtdien pastiprināsies ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš un Latvijā pamazām ieplūdīs gaiss no Arktikas. Pazemināsies ne tikai gaisa temperatūra, bet arī mitrums, līdz ar to pastiprināsies sausums un ugunsbīstamība.

Saskaņā ar pašreizējo «Global Forecast System» prognozi vēsākā diena būs 1.jūnijs, kad gaisa temperatūra Latvijā nepārsniegs +14..+19 grādu.

Jūnija pirmajās naktīs teju visā valstī gaisa temperatūra noslīdēs zem +10 grādiem un vietām var sasniegt nulles atzīmi. Zāles augstumā dažviet - jo īpaši valsts austrumos - gaidāma salna.

Jaunā nedēļa būs pārsvarā saulaina. Pastāv risks, ka sausums neatslābs arī vēlāk.