TVNET lasītāji sagādā prieku ģimenes atbalsta centra «Zīļuks» bērniem

Aizkustinoša un jestra - tāda Ziemassvētku rūķu komandai izvērtās diena, kad devāmies Ērgļu virzienā pie ģimenes atbalsta centra «Zīļuks» bērniem. Iepriecinot viņus ar TVNET lasītāju sarūpētajām dāvanām, mēs saņēmām ļoti daudz neviltota prieka un, kas pats galvenais, - ticību Ziemassvētku brīnumam! Paldies jums, lasītāji, par labestību un nesavtību, sagādājot šīs dāvanas!

Šogad izlēmām doties iepriecināt ģimenes atbalsta centra «Zīļuks» bērnus. Šis centrs sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem. TVNET akcija «Sagādā prieku»

notiek jau sesto gadu, un visā šajā laikā kopā ar lasītāju atbalstu esam iepriecinājuši vairāk nekā simts mazo ķiparu,

kuri tik ļoti gaida mūs ciemos. Katru gadu šīs brīdis ir tik aizkustinošs un emocionāls. Īpaši, ja zinām:

lai gan katram no šiem bērniņiem ir atšķirīgs dzīves stāsts, visus viņus vieno viens - vēlme noticēt brīnumam!

Foto: TVNET

Foto: TVNET

Foto: TVNET

Sagaidīt to prieka liesmiņu acīs, kas iedegas, kad saņem rokās tieši to dāvaniņu, ko klusībā ļoti vēlies... Nereti dzīve mūs izmāca, ka nekas no gaisa tāpat par smukām acīm nekrīt - viss sasniedzams ar smagu darbu! Jā, tas nav slikti, bet svarīgi ir nezaudēt ticību savam sapnim, kaut vien šai dāvanai, pēc kā ilgojies un kuru atklāt tā pa īstam vari nevienam citam kā Ziemassvētku vecītim.

Tāpēc no sirds vēlējāmies izteikt lielu un sirsnīgu paldies visiem TVNET lasītājiem, kuri iesaistījās šā gada TVNET organizētajā labdarības akcijā «Sagādā prieku».

Mēs visi kopā iepriecinājām 14 bērnus un pusaudžus!

Ar TVNET kopā pie «Zīļuka» bērniem šogad devās arī sirsnīgā un dvēseliskā personība - dziedātāja un aktrise Vita Baļčunaite, kurai labus darbus darīt ir sirdslieta. «Ir lieliski, ka mēs, cilvēks cilvēku, varam atbalstīt, uzmundrināt piemērotā brīdī. Paldies par šādiem sirsnīgiem pasākumiem. Īpašs prieks un pateicība staroja bērnu un jauniešu sirsniņās, jo dāvanas ar TVNET un TVNET lasītāju atbalstu bija pielāgotas katram pēc viņa izteiktā lūguma, tātad īpaši gaidītas un noderīgas. Tomēr ne tik daudz dāvanas, cik saulainie nodomi, ar kādu tās sarūpētas, sildīja visvairāk! Mēs neesam vieni! Mēs esam cilvēks cilvēkam, lai piemērotā brīdī atbalstītu un uzmundrinātu ne tikai Ziemassvētkos!» iespaidos dalās Vita Baļčunaite, kura pasākumā iejutās dziedošās sniegpārsliņas lomā.

Foto: TVNET

Foto: TVNET

Foto: TVNET

Pirms dāvanu dalīšanas bērnus izklaidēja arī rūķu meitene, kura uzdeva bērniem dažādus jautājumus par Ziemassvētkiem un Ziemassvētku vecīti. Un tad jau bija laiks draiskām rotaļām, kas zāli piepildīja ar jautriem smiekliem.

Foto: TVNET

Foto: TVNET

Kad pienāca laiks dāvanu došanai, telpā iestājās pilnīgs klusums, jo neviens no klātesošajiem nevēlējās nokavēt brīdi, kad tiks nosaukts viņa vārds. Visi bērni bija sagatavojuši kādu dzejolīti vai dziesmiņu. Kādam dzejolītis no lūpām bira kā zirņi, bet kādam pantiņa pēdējā rinda nāca lēnīgāk. Pat meitenei ar garīgiem traucējumiem bija drosme noskaitīt dzejolīti ar tādu dzirksti, ka šķita saprotam katru vārdu. Patīkami, ka

puiši, kuru vecums saucas «aug buciņš - aug radziņi», nepakautrējās noskaitīt romantisku dzejoli,

nevis ātri zem deguna nobērt «pīrāgam, nabagam, abi gali apdeguši».

Foto: TVNET

Foto: TVNET

Foto: TVNET

Foto: TVNET

Foto: TVNET

«Šis ir mans gada nogales lielākais notikums katru gadu! Es tiešām to no sirds gaidu, un mēs visi TVNET tam gatavojamies ar pilnu atdevi. Šo mazo bērnu dzīves pieredzes pilnās lielās acis aizkustina un uzlādē vienlaikus. Piemēram, puisītim, kura lielākā vēlēšanās ir atgriezties mājās šajos Ziemassvētkos, mums izdevās piepildīt viņa kārotāko sapnīti iegūt auto, vadāmu ar pulti, un ragaviņas. Jācer tik vēl, ka uzsnigs arī sniedziņš,» atceroties braucienu, savos iespaidos dalās Zita Lunde.

Foto: TVNET

Tāpat par pasākumu tikai siltus vārdus var teikt TVNET Sieviešu sadaļas redaktore Gerda Pulkstene, kura ik gadu iejūtas rūķu meitenes tēlā: «Doties ik gadu pie šiem bērniem, kuri savā sirdī ir tik atvērti un kā dadzīši vienmēr līp ap tevi, ir ļoti emocionāls brīdis... Pretī izstieptās rociņas un neviltotais, skaļi izteiktais «paldies» par sirsniņas kāroto dāvaniņu ir tik aizkustinošs mirklis, kas liek aizdomāties par to, cik gan bieži mēs savā ikdienā nenovērtējam

spēku ticēt brīnumiem un spēju palikt ar lielu, mīlestības pilnu sirdi, pat ja pagātnē tā tev tikusi ievainota

līdz sirds dziļumiem... Mīļie lasītāji, paldies jums par jūsu atsaucību, un kopā vēlēsim «Zīļuka» bērniem un pusaudžiem saņemt arī lielāko pasaules dāvanu - būt par acuraugu un mūža mīlestību kādam!»

Foto: TVNET

Foto: TVNET

Šogad TVNET kolektīvam līdzi devās vairāki draugi, kuriem vēlamies teikt lielu un sirsnīgu paldies. Bez viņiem šī tikšanās nebūtu izdevusies tik interesanta un mīļa!

Paldies:

TVNET lasītājiem,

rotu māksliniecei Santai Lūsei,

mūziķei un aktrisei Vitai Baļčunaitei,

grāmatu izdevniecībai «Kontinents»,

saldumu ražotājam «Laima»

un, protams, visam TVNET kolektīvam.

Foto: TVNET

Ja vēlies vēl papildus palīdzēt «Zīļukam», zini, ka nepieciešams arī finansiāls atbalsts aktīvās atpūtas stūrītim (rotaļlaukums ar šūpolēm, kāpšļiem, šķēršļiem), remonts bērnu sanitārajiem mezgliem, kokmateriāli galdniecībai, galdnieka pakalpojumi. Tāpat ģimenes atbalsta centrā «Zīļuks» dzīvojošie priecāsies arī par jebkuru saimniecībā noderīgu lietu vai kārumiem!

«Zīļuks» atrodas Madonas rajonā, Ērgļu novadā, Sausnejā, «Jaunozoliņos».