Pilsonības saņemšanai Barišņikovu pārbaudīs Latvijas specdienesti

Latvijas pilsonības saņemšanai baletdejotāju un aktieri Mihailu Barišņikovu pārbaudīs specdienesti.

Lai konstatētu, vai uz personu ir attiecināms kāds no Pilsonības likumā minētajiem ierobežojumiem, PMLP pieprasa informāciju no Drošības policijas, Militārās izlūkošanas un drošības dienesta un Satversmes aizsardzības biroja. Tāpat informācija tiek pieprasīta no Finanšu policijas pārvaldes, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Muitas policijas pārvaldes, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Valsts robežsardzes, aģentūrai LETA pavēstīja PMLP.

Likums paredz, ka Latvijas pilsonībā neuzņem personu, kura ar savu uzvedību vai darbībām rada draudus Latvijas valsts un sabiedriskai drošībai, pēc 1990.gada paudusi totalitārisma idejas, ir saistīta ar terorismu. Tāpat pilsonībā neuzņem personu, kas saistīta ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nav izpildījusi nodokļu saistības pret Latvijas valsti un padomju laikos bijis specdienesta darbinieks.

Jau ziņots, ka Saeima šonedēļ nodeva izskatīšanai Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā jautājumu par Latvijā dzimušā Barišņikova uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā.

Saskaņā ar ierasto pilsonības par īpašiem nopelniem Latvijas labā piešķiršanas procedūru nepieciešamās informācijas saņemšana no PMLP varētu prasīt mēnesi, līdz ar to lēmuma par pilsonības piešķiršanu pieņemšana Saeimā kopā varētu aizņemt apmēram pusotru vai divus mēnešus, aģentūrai LETA iepriekš sacīja Pilsonības komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis (VL-TB/LNNK).

Barišņikovs vēstulē ir paudis gandarījumu par to, ka tiek apsvērta šāda iespēja, kā arī apliecinājis vēlmi saņemt mūsu valsts pilsonību, norādīja komisijas vadītājs.

Pašlaik Barišņikovs ir ASV pilsonis, un Latvijai ar ASV ir pieļaujama dubultpilsonība.

Barišņikovs mācījies Rīgas Horeogrāfijas skolā. 15 gadu vecumā Barišņikovs iestājās Ļeņingradas horeogrāfijas skolā.

1974.gadā viesizrāžu laikā Kanādā Ļeņingradas Kirova vārdā nosauktā Operas un baleta teātra solists Barišņikovs palika Kanādā, vēlāk viņš pārcēlās uz ASV.

Pērn Barišņikovs spēlēja režisora Alvja Hermaņa iestudējumā «Brodskis/Barišņikovs» Jaunajā Rīgas teātrī, savukārt šogad uz Latvijas Nacionālās operas un baleta skatuves Baltijas pirmizrādi piedzīvoja režisora Roberta Vilsona un Barišņikova veidotā monoizrāde «Vēstule cilvēkam».