Latvijas interneta vietnes novembrī no ārzemēm visvairāk apmeklējuši Krievijas iedzīvotāji

No visiem ārvalstu interneta lietotājiem, kas novembrī apmeklējuši Latvijas interneta vietnes, 22,1% bija Krievijas iedzīvotāji, liecina starptautiskā interneta izpētes un konsultāciju uzņēmuma «Gemius» pētījuma «gemiusRanking» dati.

Vienlaikus 13,6% skatījumu bijuši no Apvienotās Karalistes, bet 12,2% - no Igaunijas.

No Zviedrijas novembrī veikti 7,4% skatījumu, no Vācijas - 5,5%, no ASV - 5,3%, bet no Nīderlandes - 3,9% Latvijas interneta vietņu skatījumu.

No visiem ārvalstu lietotājiem, kas novembrī apmeklēja Latvijas interneta vietnes, 3,4% bija no Lietuvas, 3,3% - no Norvēģijas, bet 2,4% - no Īrijas.

Iepriekš, raugoties ilgākā laika sprīdī, visvairāk Latvijas interneta vietnes no ārvalstīm apmeklējuši Apvienotās Karalistes iedzīvotāji, bet no šā gada sākuma biežākie apmeklētāji bijuši no Krievijas. «Gemius» pārstāvji šo izmaiņu skaidroja ar tehniskām izmaiņām datu ievākšanā.

«gemiusRanking» statistika parāda procentuālo daļu no skatījumu skaita, ko ģenerē ārzemju interneta lietotāji, kas apmeklē «gemiusTraffic» pētījumā iekļautās Latvijas interneta vietnes.