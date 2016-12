Atkārtoti lūdz atcelt Meroni no arestētās mantas glabātāja pienākumiem Lemberga krimināllietā

Rīgas apgabaltiesā skatāmajā Ventspils mēra Aivara Lemberga («Latvijai un Ventspilij») krimināllietā vēlreiz pieteikts lūgums par arestētās mantas glabātāja pienākumu atcelšanu Šveices advokātam Rudolfam Meroni.

Ar lūgumu tiesā vērsās «Escalada Holdings Ltd.», kas ir AS «Latvijas Naftas tranzīts» (LNT) akcionāre. Uzņēmums tiesai norāda, ka LNT padomes priekšsēdētājs ir Meroni, tāpat arī LNT lielākā akcionāra AS «Ventbunkers» padomes priekšsēdētājs, kā arī Meroni vadīja AS «Venstpils nafta» (VN) padomi līdz 2015.gadam.

Pieteikuma iesniedzēji norāda, ka «nekad iepriekš, pirms tika ierosināts konkrētais kriminālprocess un Meroni kļuva par arestētās mantas glabātāju, viņš nebija «Ventbunkers» un LNT padomes priekšsēdētājs, jo šādu tiesību viņam nebija», bet «diemžēl Meroni negodprātīgi izmanto iegūtās tiesības un tā vietā, lai mantas vērtību saglabātu, to apzināti un mērķtiecīgi atsavina un izšķērdē».

Konkrētajā gadījumā runa ir par LNT piederošo VN akciju pārdošanu par ievērojami zemāku cenu - 1,77 eiro par vienu akciju. Savukārt no pārējiem akcionāriem akciju atpirkšanas obligātajā piedāvājumā tās tika pārdotas par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) noteikto vienas akcijas cenu - 4,56 eiro. Tāpēc «Escalada Holdings Ltd.» tiesai uzsver, ka, realizējot mantas glabātāja varu, Meroni pārdevis LNT aktīvus par trīs reizes mazāku cenu, turklāt tam nemaz formāli neprasot tiesai atļauju.

Tiesai tika norādīts, ka «Escalada Holdings Ltd.» bija saņēmis LNT valdes parakstītu paziņojumu par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu, kuras darba kārtība bija padomes locekļu skaita samazināšana, esošās padomes atsaukšana un jaunas padomes ievēlēšana. Kompānija secināja, ka arestētās mantas glabātājs vēlas samazināt uzraudzības institūcijas jeb padomes locekļu skaitu, ierobežojot mazākuma akcionāru tiesības ievēlēt savus padomes locekļu kandidātus.

Tāpēc papildus jautājumam par Meroni atcelšanu no mantas glabātāja pienākumiem uzņēmums lūdza tiesu aizliegt LNT akcionāru sapulcēs lemt jautājumu par akciju sabiedrības statūtu grozīšanu attiecībā uz padomes locekļu skaita samazināšanu. Akcionāru sapulcē ticis pieņemts lēmums samazināt padomes locekļu skaitu no pieciem uz trim.

Kā paskaidroja tiesā, šonedēļ attiecībā uz šo iesniegumu ir aizsūtīta atbilde, bet iepriekš par tādu tiesa neesot lēmusi. Tiesa Lemberga krimināllietu turpinās skatīt nākamā gada 11.janvārī.

Jau ziņots, ka LNT vērsusies tiesā pret sabiedrības padomi un valdi par zaudējumu piedziņu vairāk nekā 126 miljonu eiro apmērā, iepriekš Lemberga krimināllietas iztiesāšanas laikā stāstīja SIA «T2 Terminal» pārstāvis. Prasība tika iesniegta, jo pieteicēji uzskata, ka Meroni kā LNT padomes priekšsēdētājs izšķērdējis LNT mantu.

Meroni ir uzticēti mantas glabātāja pienākumi tā dēvētajā Lemberga krimināllietā arestētajai mantai.