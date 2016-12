Politologs: Kisindžers uz Baltijas valstīm raugās ļoti atturīgi

Bijušais ASV valsts sekretārs Henrijs Kisindžers, kurš pēc Donalda Trampa inaugurācijas prezidenta amatā kļūs par starpnieku starp ASV un Krieviju, uz Baltijas valstīm raugās ļoti atturīgi, lielāku uzmanību pievēršot attiecībām ar Ķīnu, šādu viedokli sarunā ar aģentūru LETA pauda politologs Kārlis Daukšts.

Politologs norādīja, ka Kisindžers jau sen uzturot ciešas un ļoti draudzīgas saites ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Daukšts norādīja, ka Kisindžers atsevišķas reizes vedis «pilnīgi slepenas sarunas Maskavā [ASV prezidenta Baraka] Obamas vārdā».

Tomēr, kā norādīja Daukšts, Kisindžers nav pārāk norūpējies par bijušajām padomju republikām, tā vietā savu uzmanību fokusējot uz Trampa ļoti naidīgo attieksmi pret Ķīnu. Politologa ieskatā, Kisindžers baidās, ka šāda attieksme ciešos apkampienos var iegrūst Ķīnu un Krieviju.

«Kisindžers ir sens trijstūra kurators, jau no septiņdesmitajiem gadiem. Viņš šoreiz baidās par to, lai ASV neiegrūstu apkampienos Ķīnu un Krieviju, tādēļ viņš vēlas darboties aktīvāk. Krieviju nevar atstāt brīvā vaļā, ar to jāsadarbojas. Tas ir viņa diplomātiski ģeopolitisks gājiens,» uzskata politologs.

Vaicāts par Kisindžera attieksmi pret Baltijas valstīm, Daukšts pauda viedokli, ka viņš uz Baltijas valstīm raugās diezgan atturīgi. Par to liecinot Kisindžera iepriekš izteiktie komentāri, lai Baltijas valstis īpaši lieki nespurojas un nekaitina lielo lāci, ar to domājot Krieviju. «Tāda bija viņa pozīcija un pie tās viņš pieturas. Tikmēr viņam nav konkrētu plānu attiecībā uz NATO regulāciju,» ir pārliecināts politologs.

Taujāts par Ukrainu un Gruziju, Daukšts pieļāva, ka Kisindžers piedāvā Ukrainas ekonomiku saistīt ar Krieviju, taču politikā atstājot demokrātisko virzību. «Kisindžera pozīcijas ir ļoti cieši saistītas ar Ukrainas problemātikas risinājumu,» piebilda Daukšts.

Kā vēstīja Vācijas laikraksts «Bild», atsaucoties uz avotiem Eiropas specdienestos, bijušais ASV valsts sekretārs Henrijs Kisindžers pēc Donalda Trampa inaugurācijas prezidenta amatā kļūs par starpnieku starp Savienotajām Valstīm un Krieviju.

93 gadus vecais Kisindžers jau ir sācis izstrādāt jaunās administrācijas plānu attiecību normalizācijai ar Maskavu. Bijušais valsts sekretārs uzskata, ka laikā, kad nostiprinās Ķīna, dialogs ar Kremli ir pareizs solis.

Atbilstoši laikraksta informācijai Kisindžers aicina atzīt Krievijas dominanci bijušajās padomju republikās. Turklāt atbilstoši plānam Trampam būs jācenšas panākt Maskavai noteikto sankciju atcelšana.

Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs otrdien paziņoja, ka Kremlī Kisindžeru uzskata par par ekspertu ar lielām zināšanām, taču par to, kā šīs zināšanas izmantot, ir jālemj ASV.

Kisindžers atradās ASV diplomātijas vadībā no 1973. līdz 1977.gadam un bija iniciators «spriedzes mazināšanas» politikai ASV un PSRS attiecībās.

Sodot Krieviju par agresiju Ukrainā, Eiropas Savienība, ASV un citas rietumvalstis noteikušas sankcijas daudzām Krievijas augstākajām amatpersonām, Kremļa tuvākā loka cilvēkiem, kā arī Krievijas ekonomikas finanšu, aizsardzības un enerģētikas nozarēm.