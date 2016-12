Kozlovskis neuzskata, ka aizturētais LDz darbinieks nevainīgi fotografēja NATO tehniku

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (V) neuzskata, ka aizturētais valsts AS «Latvijas Dzelzceļš» (LDz) darbinieks nevainīgi fotografēja NATO tehniku.

Intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam «Rīta panorāma» ministrs atzina, ka iepriekš publiski minētā persona ir aizturēta, taču noraidīja publiski izskanējušos minējumus, ka vīrietis nevainīgi fotografēja NATO tehniku. Politiķis uzsvēra, ka tiesa ir izvērtējusi konkrētās personas darbības un lēmusi paturēt viņu apcietinājumā.

Kozlovskis atklāja, ka spiegošana notikusi trešo valstu labā, jeb kādas valsts, kas nav Eiropas Savienībā, labā. Viņš norādīja, ka nevar atklāt, kas tā par valsti un izpaust citu informāciju, jo notiek izmeklēšana.

Ministrs cer, ka šis process nebūs ilgs un lieta nonāks līdz tiesai. Tāpat viņš cer, ka šis precedents atturēs citas personas no līdzīgām darbībām.

Kā ziņots, iepriekš izskanējis, ka par spiegošanu aizdomās turētais Latvijas iedzīvotājs ir ilggadējs LDz darbinieks Aleksandrs Krasnopjorovs.

Kā apgalvo apgalvo prokrieviskais aktīvists Vladimirs Lindermans, kurš pats par dažādiem pārkāpumiem vairākkārt nonācis Drošības policijas (DP) redzeslokā, apgalvoja, ka Krasnopjorovs, kurš LDz aptuveni 20 gadus strādājot par meistaru, nofotografējis NATO tehniku, kas tikusi pārvietota pa dzelzceļu. Bildes vīrietis ielicis sociālajos tīklos vai arī pārsūtījis kādām personām Krievijā, norādīja Lindermans.

Savukārt DP vērš uzmanību, ka Lindermanam šajā izmeklēšanā nav nekāda procesuālā statusa, līdz ar to viņam nav piekļuves informācijai, kas ļautu izdarīt objektīvus secinājumus par lietas apstākļiem. Tādējādi DP aicina kritiski izvērtēt Lindermana izteikumus par šīs lietas apstākļiem, kā arī iespējamos avotus, no kurienes viņš varētu būt ieguvis šāda veida informāciju.

Krasnopjorovs pēc aizturēšanas esot ievietots Jelgavas cietumā un pēc notikušā atlaists no darba, sacīja Lindermans. Ieslodzījuma vietu pārvaldē (IeVP) neatklāja, vai Lindermana pieminētā persona atrodas Jelgavas cietumā. Pārvaldē to šo informāciju neizpauda, aizbildinoties ar to, ka saskaņā ar likumu ziņas par fiziskas personas privāto dzīvi ir ierobežotas pieejamības informācija. Tāpat saskaņā ar likumu krimināllietā esošie materiāli ir izmeklēšanas noslēpums un ar tiem drīkst iepazīties amatpersonas, kuras veic kriminālprocesu.