Glābjot piecus cilvēkus no degošas mājas, cieš divi ugunsdzēsēji

Aizvadītajā diennaktī, glābjot piecus cilvēkus no degošas mājas Lubānas ielā, Rīgā, cietuši divi ugunsdzēsēji, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Uz Lubānas ielu ugunsdzēsēji steidzās plkst.22.23. Tur ugunsgrēks bija izcēlies divstāvu dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā tika konstatēts, ka ar atklātu liesmu deg koka ēkas jumts. Izmantojot kāpnes, ugunsdzēsēji glābēji no degošās ēkas izglāba piecus cilvēkus, no kuriem divi bija cietuši un tika nodoti mediķiem. Savukārt pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās septiņi cilvēki. Kopumā ugunsgrēkā 240 kvadrātmetru platībā dega jumta konstrukcijas, bēniņu dzīvoklis, kāpņu telpa, otrā stāva pārsegums un ārsienas. Veicot ugunsgrēka dzēšanas darbus, cieta divi ugunsdzēsēji glābēji, kuri tika hospitalizēti tālākai apskatei. Šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts plkst. 4.39.

Savuk;art vakardien plkst.13.02 VUGD saņēma izsaukumu uz Gulbenes novada Rankas pagastu, kur, saskaņā ar sākotnējo informāciju, divstāvu dzīvojamā mājā bija jūtama gāzes smaka. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka ēkas otrā stāva dzīvoklī bija piededzis ēdiens 0,5 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēks tika likvidēts pirms VUGD ierašanās un tajā cieta apmēram 80 gadus vecs vīrietis, kurš bija saindējies ar dūmiem un tika nodots mediķiem.

Līdztekus aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji glābēji devās uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, sadzīves priekšmeti, ģeneratora dzinēja gultnis, vieglā automašīna, sodrēji četru ēku dūmvados, dzīvojamās mājas grīda un sadzīves mantas, saimniecības ēka, kā arī bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens.

Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 38 izsaukumus, no kuriem 17 bija uz ugunsgrēku dzēšanu un 16 uz glābšanas darbiem, bet pieci no izsaukumiem bija maldinājumi.