Ārlietu ministrijas rīcībā nav informācijas par uzbrukumā Stambulas naktsklubā cietušiem Latvijas valstspiederīgiem

A minibus is parked outside the entrance of Reina nightclub by the Bosphorus, which was attacked by a gunman, in Istanbul, Turkey, January 1, 2017. REUTERS/Huseyin Aldemir. Foto: HUSEYIN ALDEMIR / REUTERS

Latvijas vēstniecība Turcijā sazinājusies ar Turcijas atbildīgajām varasiestādēm un uzzinājusi, ka pašlaik nav informācijas par bruņotajā uzbrukumā Stambulas naktsklubā «Reina» bojāgājušiem vai ievainotiem Latvijas valstspiederīgiem. Vēstniecība turpina novērot situāciju un apkopot informāciju par cietušajiem, sociālā tīkla «Facebook» kontā informē vēstniecība. Latvijas vēstniecība Turcijā aicina Stambulā esošos Latvijas valstspiederīgos izvairīties no cilvēku pulcēšanās vietām, saglabāt modrību un ievērot drošības un tiesībsargājošo iestāžu pārstāvju norādījumus. Vajadzības gadījumā jāsazinās ar Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta diennakts dežurantu pa tālruni +371 26 337 711. Reklāma --> Foto: Stambulas naktsklubā Jaungada naktī nogalināti 39 cilvēki -->













































Aizvērt Stambulas naktsklubā Jaungada naktī nogalināti 39 cilvēki AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA AP/Reuters/LETA





Jau ziņots, ka Turcijas lielākajā pilsētā Stambulā bruņots uzbrucējs Santaklausa tērpā Jaungada svinību laikā atklājis uguni naktsklubā, nogalinot 39 cilvēkus, tostarp 16 ārzemniekus, un ievainojot vēl 69 cilvēkus, svētdien paziņoja Turcijas amatpersonas, raksturojot šo uzbrukumu kā teroraktu. Par uzbrukumu vēl neviens nav uzņēmies atbildību. Uzbrukums notika plkst. 1.15 (0.15 pēc Latvijas laika) naktsklubā «Reina» Ortakejas rajonā, kas atrodas Stambulas Eiropas daļā, Bosfora šauruma krastā. Latvijas augstākās amatpersonas nosodījušas Stambulā notikušos uzbrukumus un izteikušas līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem.