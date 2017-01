Speciālists: Latvija nav imūna pret viltus ziņām un propagandu, tomēr situācija ir salīdzinoši labāka nekā Rietumos

Latvija nav imūna pret viltus ziņām un propagandu, tomēr situācija šajā jomā ir pat salīdzinoši labāka nekā daudzās Rietumu valstīs, šādu viedokli šorīt LNT pauda NATO Izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos direktors Jānis Sārts.

Sārta vērtējumā, Latvija vairs nav tā valsts, pret kuru ir vērsts vislielākais informatīvais spiediens, bet tā vietā vairāk par informatīvā kara upuriem kļūst citas Eiropas valstis un ASV, kas arvien vairāk saprot, cik tie ir bīstami ieroči. Viņš atgādināja, ka viltus ziņas radās no ekonomiska aprēķina - vairot klikšķus peļņas nolūkā, taču arvien vairāk tās sāk izmantot manipulācijai ar sabiedrību.

Latvijā sabiedrība kopumā salīdzinoši ar Eiropu ir labāk spējīga pretoties informatīvajiem uzbrukumiem, lai arī daļa sabiedrības, protams, dzīvo propagandas pavadā un Latvija, kā jebkura sabiedrība, nav pilnībā imūna pret viltus ziņām, lēsa speciālists.

Sārts domā, ka Latvijā palielinās to cilvēku skaits, kas «sēž uz sētas» - viņi nedz īsti tic Latvijas valstij un Eiropas vērtībām, nedz arī saskata perspektīvas Krievijā. Speciālists uzskata, ka šī sabiedrības daļa ir skaitliski augusi, un viens no iemesliem varētu būt tas, ka arī Krievijā ir vērojama uzticības krīze valsts varai, un vienīgais, kurš spējis pret to noturēties, ir Krievijas prezidents Vladimirs Putins.

Pēc speciālista domām, liela problēma mūsdienu sabiedrībā ir tā, ka cilvēki faktiski neizsmeļamas informācijas apstākļos piemeklē informāciju, lai apstiprinātu savu pasaules uzskatu, nevis cenšas atrast maksimāli objektīvu un patiesu informāciju. Un nedraudzīgas valstis mēdz izmantot šo faktoru, turklāt šī ietekme var būtu ļoti liela, piebilda Sārts.

Sārts uzskata, ka Krievijas interese joprojām ir sasniegt maksimālu ietekmi uz procesiem Latvijā. Savukārt «Daesh» Latvija neesot interesanta, viņu stratēģija tagad esot vērsta uz izdzīvošanu un terora aktu sarīkošanu, lai kaut kā vēl noturētu savu vārdu.

