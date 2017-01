Pētījums: Iedzīvotāji visdrošāk personīgu informāciju atklāj bankām, mediķiem un policijai

Foto: Ieva Čīka/LETA

Savu personas datu izmantošanas jomā iedzīvotāji visvairāk uzticas bankām (41%), veselības aprūpes iestādēm (39%), tiesībsargājošām institūcijām (36%) un vietējām pašvaldībām (33%), liecina starptautiskās biznesa konsultāciju kompānijas KPMG pētījums par patērētāju attieksmi pret privātumu un personīgo datu izmantošanu («Crossing the line. Staying on the right side of consumer privacy»).