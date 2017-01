Krievijas lēmums apturēt «Lux Express» pārvadājumu licenci neietekmē pārvadājumus no Rīgas

Krievijas iestāžu lēmums uz laiku apturēt Igaunijas starptautisko pārvadājumu grupā «Lux Express Grupp» ietilpstošā Krievijas uzņēmuma «Jevrolains» autobusu pārvadājumu licenci neietekmē «Lux Express Latvia» pārvadājumus no Rīgas.

«Lux Express» pārstāvji pauda neizpratni par šādu lēmumu, vienlaikus norādot, ka tas attiecas tikai uz «Jevrolains» veiktajiem reisiem no Sanktpēterburgas uz Tallinu un Helsinkiem un neietekmē pasažierus, kuri plānojuši doties uz Maskavu vai Sanktpeterburgu un citiem «Lux Express» galamērķiem no Rīgas.

«Pakalpojumu sniegšana pasažieriem ir mūsu prioritāte, un no mūsu puses tiek darīts viss iespējamais, lai, neskatoties uz šo pārsteigumu uz Krievijas robežas, pasažieri nonāktu savos galamērķos. Vēlos atkārtoti uzsvērt, ka šīs problēmas neietekmē pasažierus no Latvijas un visi «Lux Express» reisi no Rīgas tiek nodrošināti bez izmaiņām,» sacīja «Lux Express Latvia» valdes loceklis Krišjānis Reķis.

«Jevrolains» Helsinku-Sanktpēterburgas maršrutā veic trīs reisus dienā, bet Tallinas-Sanktpēterburgas maršrutā - piecus reisus dienā.

