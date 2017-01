Laikraksts «Diena» pārtraucis sadarbību ar žurnālistu Māri Zanderu

Laikraksts «Diena» ir pārtraucis sadarbību ar žurnālistu Māri Zanderu, kurš no 1.janvāra «Dienā» vairs nestrādā, apstiprināja laikraksta «Diena» galvenais redaktors Gatis Madžiņš.

Viņš sacīja, ka «Diena» darba attiecības ar Zanderu pārtraukusi pēc abpusējas vienošanās, taču plašāk iemeslus, kāpēc Zanders «Dienā» vairs nestrādās, nekomentēja.

Zanders sacīja, ka juridiski darba attiecības pārtrauktas pēc abpusējas vienošanās, taču viņam joprojām nav skaidrs, kādi bija iemesli sadarbības pārtraukšanai. Pēc Zandera teiktā, Madžiņš solījis viņam vēlāk paskaidrot, kādi bijuši apstākļi šāda lēmuma pieņemšanai.

«Šajā stāstā ir divas pozīcijas vienlaicīgi. Viena ir tā, ka es īsti nesapratu notiekošo, ja gribam būt precīzi. No otras puses, es visu mūžu esmu strādājis privātās kompānijās, un, vismaz manā ieskatā, privātu kompāniju vadībai ir tiesības pieņemt lēmumus, kādus tās uzskata par vajadzīgu. Es vienmēr to respektēju pat, ja man tas nav kā cilvēkam sevišķi patīkami,» teica Zanders, piebilstot, ka par sadarbības pārtraukšanu uzzinājis 29.decembrī un par to nav priecīgs, taču nav arī aizvainots par tādu pavērsienu, jo respektē «Dienas» vadības lēmumu.

Zanders turpinās iesākto darbu «Satori», «Kapitāls» un «Rīga TV24», kā arī meklēs citas iespējas darboties mediju vidē.

