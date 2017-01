Braukšanas apstākļi Rīgā joprojām ir apgrūtināti; sabiedriskais transports kavējas

Braukšanas apstākļi Rīgā joprojām ir apgrūtināti, pilsētā joprojām tiek attīrītas maģistrālās ielas un kavējas sabiedriskais transports, portālu TVNET informēja Rīgas domes (RD) Satiksmes departaments.

-->











































Aizvērt Ziemas prieki Rīgā Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







RD norāda, ka visa pašvaldībai pieejamā ziemas tehnika veica brauktuvju attīrīšanu no sniega tikai pilsētās maģistrālajās ielās, jeb ielās ar sabiedriskā transporta kustību, augstu satiksmes intensitāti un ielās pie sabiedriski nozīmīgām medicīnas, izglītības un citām iestādēm.

Reklāma -->

Kopējā transporta plūsma Rīgas ielās ir izteikti lēnāka nekā ierasts, arī sabiedriskais transports kavējas.

-->



































































































































Aizvērt Rīga grimst sniegā Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA







Intensīva snigšana un brāzmains vējš bija visā Rīgā, visas dienas garumā, apgrūtinot brauktuvju attīrīšanu no sniega kārtas, kā arī vietām aizputinot brauktuves pilnībā. Saskaņā ar sinoptiķu prognozēm, snigšana var turpināties līdz plkst.21, bet, saglabājoties vējam, kas var atkārtoti aizputināt jau attīrītās brauktuves. Prognozējoši, brauktuves maģistrālajās ielās no sniega pilnībā tiks attīrītas trīs stundu laikā pēc snigšanas beigām, savukārt rajona nozīmes ielas attīrītas no sniega tiks naktī.

Satiksmes departaments atkārtoti norāda: lai neapdraudētu savu un citu satiksmes dalībnieku drošību, aicinām pārbaudīt savus transporta līdzekļus, to tehnisko stāvokli un atbilstību ziemas apstākļiem. Autovadītājiem ieteicams ievērot lielāku braukšanas distanci un izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu.

Rīgas ielu, tiltu un satiksmes pārvadu uzturēšanu veic P/S «Daugavas labā krasta uzturētājs» un P/S «Daugavas kreisā krasta uzturētājs».

Saistītie raksti