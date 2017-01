Rīga, 5.janv., LETA. Vakar ugunsgrēkā Olainē nodegusi dzīvojamā māja, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Izsaukumu uz Olaines novada Olaines pagastu ugunsdzēsēji saņēma plkst.17.22. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka deg koka dzīvojamā māja 80 kvadrātmetru platībā.

Ugunsgrēks tika likvidēts īsi pēc plkst.21.

Aizvadītajā diennaktī dzēsti arī uz ugunsgrēki, kuros dega atkritumi, skaidas, elektrības vadi, sadzīves mantas, mikroautobuss, sodrēji četru ēku dūmvados, pirts un saimniecības ēka.

Šogad ugunsdzēsēji ik dienu dodas uz vairākiem izsaukumiem saistībā ar ēku dūmvados degošiem sodrējiem. Lai izvairītos no iespējamās ugunsnelaimes, VUGD aicina iedzīvotājus rūpīgi pārbaudīt vai mājas krāšņu un pavardu dūmkalnāli ir iztīrīti un, ja nepieciešams, nodrošināt to iztīrīšanu no sodrējiem.

Aizvadītajā diennaktī VUGD kopumā saņēma 47 izsaukumus - 13 uz ugunsgrēku dzēšanu un 29 uz glābšanas darbiem, bet pieci no izsaukumiem bija maldinājumi.

