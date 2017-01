Rīgas domes Satiksmes departaments šonakt sāks sniega izvešanu no Rīgas ielām, aģentūru LETA informēja departamenta pārstāve Una Ahuna-Ozola.

Sniegs tiks izvests no Rīgas ielām, kur tas traucē transporta un gājēju kustībai, sabiedriskā transporta pieturvietām un veloceļiem, kā arī no Vecrīgas.

Naktī uz piektdienu sniegs tiks izvests no Vecrīgas, gājēju tuneļiem pie tirdzniecības centra «Stockmann», Gogoļa ielas un Stacijas laukuma, kā arī velojoslām Elizabetes ielā, Dzirnavu ielā un Krišjāņa Barona ielā. Tāpat sniegs tiks izvests Kalnciema ielas posmā no Kalnciema tilta līdz Slokas ielai, Slokas ielas posmā no Grīna bulvāra līdz Konsula ielai, Brīvības ielas vietējās satiksmes joslas un sabiedriskā transporta pieturvietām, kur tiek traucēta pasažieru kustība.

Satiksmes departaments aicina autovadītājus un iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret nakts darbiem, kā arī padomāt par automašīnu novietošanas iespējām tā, lai netiktu apgrūtināts ziemas tehnikas darbs.

Tāpat departaments atgādina par transporta līdzekļu īpašnieku atbildību, novietojot transportlīdzekļus stāvēšanai uz ielām vai pagalmos ilgāk par trim diennaktīm, nodrošināt teritorijas attīrīšanu no sniega ap transportlīdzekli tādā mērā, lai netiktu traucēta gājēju un transporta satiksme, kā arī ielu un piebraucamo ceļu kopšana ar mehāniskajiem līdzekļiem.

