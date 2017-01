Jūrmalā noteikts aizliegums atrasties uz ūdenstilpju ledus

Jūrmalā noteikts paaugstinātas bīstamības stāvoklis un aizliegums atrasties uz ūdenstilpju ledus, informēja Jūrmalas pašvaldībā.

Ūdenskrātuvēs Jūrmalas pilsētas teritorijā izveidojies ledus nav pietiekami biezs un stabils, tādēļ noteikts paaugstinātas bīstamības stāvokli uz ūdenstilpju ledus. Tāpat noteikts arī aizliegumu atrasties uz ledus Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā: Lielupē 700 metrus no upes ietekas Rīgas jūras līcī, Lielupē un Buļļupē 200 metru rādiusā no Buļļupes ietekas Lielupē, Lielupē - 50 metru attālumā no dzelzceļa tilta un tilta pār Lielupi (Pērkona iela-autoceļš A10), Lielupē un Varkaļu kanālā - 200 metru rādiusā no Varkaļu kanāla ietekas Lielupē un Varkaļu kanālā 50 metru attālumā no autoceļa A10 tilta virzienā uz Babītes ezeru, Lielupē - 100 metru rādiusā no kuģu piestātnes Majoros Rīgas ielas galā un Lielupē - 100 metru rādiusā no Slocenes upes ietekas Lielupē.

Jūrmalas pašvaldības policijas glābšanas dienests atgādina, ka ledus nav pietiekami biezs un stabils, it īpaši upēs, kur ir tekošs ūdens, un aicina būt piesardzīgiem un rūpēties par savu drošību. Glābšanas dienests seko līdzi meteoroloģiskajiem apstākļiem, kā arī, kad būs izveidojusies biezāka un stabilāka ledus kārta, tiks veikti ledus biezuma mērījumi, līdz ar to, mainoties situācijai, aizliegums norādītajās vietās atrasties uz ledus var tikt atcelts.

Reklāma -->

Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteikumiem par atrašanos uz ledus izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70 eiro. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas alkohola reibumā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, uzliek naudas sodu no 15 līdz 100 eiro.

Jūras līča pludmalē trīs glābšanas stacijās - Kauguros, Majoros un Bulduros - ziemas sezonā gaišajā diennakts laikā dežurē glābšanas dienests, bet glābšanas stacijās Jaunķemeros, Dubultos un Mellužos, gādājot par cilvēku drošību, darbojas videonovērošana.

Saistītie raksti