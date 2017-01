Loginovs nomā villas Spānijā un neuzrāda tās savā deklarācijā

Rīgas brīvostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs pērn esot samaksājis apmēram 10 tūkstošus eiro par villu nomu Spānijā. Tajā pašā laikā viņš to lietošanu neuzrāda savā amatpersonu deklarācijā, izpētījis Latvijas Televīzijas raidījums «de facto».

Īpašums, kurā Loginovs mēdz atpūsties Kanāriju salās, nav uzrādīts viņa amatpersonas deklarācijā. Taču arī iepriekš tajā nebija atrodami arī citi īpašumi, tostarp automašīna «Maybach». To visu Loginovs it kā pirms pāris gadiem mantoja no sava tēva - zvejnieka. Loginovs uz «De facto» jautājumu, «kāpēc deklarācijā nav norādīts īpašums Spānijā?» atbildējis: «Tāpēc, ka es to neizmantoju, es to nomāju reizēm.»

2002.gadā Loginovs par 480 000 eiro iegādājās zemi Tenerifē. Gadu vēlāk Spānijā nodibināja uzņēmumu «Tenerlat SL». Tā kapitāls sakrīt ar iegādātās zemes vērtību. Karte internetā kā «Tenerlat SL» juridisko adresi uzrāda plašu, palmām aizaugušu zemes gabalu netālu no pludmales. Tur redzamas arī divas villas. Viena no tām būvēta nesen, jo redzama tikai jaunākajos satelīta attēlos.

Publiski pieejamajās datu bāzēs informācija par «Tenerlat SL» pēdējo reizi atjaunota 2013.gadā. Uzrādīts, ka tobrīd Loginovs bija šī uzņēmuma īpašnieks. Pats Loginovs to noliedz, sakot, ka jau sen viņam «Tenerlat SL» nepiederot. Tāpat reģistros atrodams, ka «Tenerlat SL» vadītaja ir Loginova sieva Irina Gorbatikova – Bondarenko. Taču Loginovam par uzturēšanos šajos īpašumos esot jāmaksā.

«Tie ir bankas pārskaitījumi. Es pārskaitīju pagājušajā gadā, ja nemaldos, 10 000 eiro uzņēmumam, jo tās mājas pieder uzņēmumam. Tās ir vairākas. Es būvēšu vēl divas mājas tur,» norāda Loginovs.

