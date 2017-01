Biznesa augstskola SSE Riga aicina uz Atvērto durvju dienu 21. janvārī

Jau 21. janvārī SSE Riga (Rīgas Ekonomikas augstskola – Stockholm School of Economics in Riga) aicina vidusskolēnus uz pēdējo Atvērto durvju dienu pirms šī gada iestājeksāmeniem.

SSE Riga ir viena no vadošajām biznesa augstskolām Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā, kur ik gadu tiek uzņemti 130 labākie studenti no Baltijas valstīm un Austrumeiropas. Turklāt SSE Riga studenti mācās vienā no Eiropas visskaistākajām jūgendstila ēkām, kas atrodas Rīgas klusajā centrā.

Atvērto durvju dienā būs iespējams sīkāk uzzināt par iestāšanās prasībām, studiju procesu un absolventu karjerām, kā arī piedalīties matemātikas sagatavošanas kursa ievada nodarbībā.

Bakalaura studiju programma «Ekonomika un uzņēmējdarbība» tiek apgūta 3 intensīvos studiju gados. Studijas notiek klātienē, angļu valodā un augstskolu absolvējot tiek saņemts sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā. Pēdējā gadā studenti var izvēlēties savu specializācijas jomu ­– ekonomikā, finansēs, digitālajā mārketingā vai uzņēmējdarbībā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš bakalaura studiju programmai ir 2016. gada 8. aprīlis. Lai iestātos augstskolā ir jākārto iestājeksāmeni matemātikā, angļu valodā un loģikā. Labākie 250 kandidāti tiek uzaicināti uz atlases intervijām.

Par SSE Riga:

Pērnā gada izskaņā augstskola svinēja 20 gadu jubileju kopš pirmā izlaiduma, kad pirmie 56 studenti absolvēja Bakalaura programmu «Ekonomika un uzņēmējdarbība». Šobrīd salīdzinoši nelielā augstskola lepojas, ka Latvijā ir 463 uzņēmumi, kurus vada vai kas pieder SSE Riga absolventiem un šie uzņēmumi rada darba vietas vairāk nekā 20 000 cilvēku.

Arī SSE Riga jauno absolventu pieprasījums darba tirgū ir nemainīgi augsts, piemēram, 2015. gada SSE Riga bakalaura programmas «Ekonomika un uzņēmējdarbība» absolventu pētījums liecina, ka 91% absolventu ir nodarbināti jau 6 mēnešus pēc augstskolas absolvēšanas, turklāt 75% saņem darba piedāvājumu vēl pirms studiju beigšanas. Vairāk kā 20% absolventu bija ieguvuši patstāvīgu darba piedāvājumu jau prakses laikā.

