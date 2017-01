Saeimā plāno raiti izskatīt KNAB likuma grozījumus

Saeima jau šonedēļ sāks skatīt grozījumus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) likumā, un to vērtēšana jāpabeidz iespējami ātri, lai varētu izsludināt KNAB priekšnieka amata konkursu, šodien pēc koalīcijas sanāksmes sacīja Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS).

Premjer apliecināja, ka koalīcijai nav domstarpību par šiem likuma grozījumiem, kas paredz atteikties no prasības par vismaz triju gadu pieredzi vadošā amatā KNAB priekšnieka amata pretendentam un citas izmaiņas.

Lai pilnveidotu tiesisko mehānismu biroja priekšnieka amata kandidātu atlasei Saeima plāno vērtēt grozījumus arī KNAB amatpersonu izdienas pensiju likumā. Tie paredz noteikt speciālo regulējumu attiecībā uz KNAB priekšnieka izdienas pensijas aprēķināšanu un piešķiršanu, lai samērotu ar citiem salīdzināmiem amatiem, piemēram, ģenerālprokuroru, attiecībā uz kuru Prokuratūras likumā noteikts atsevišķs regulējums.

Grozījumi paredz, ka tiesības uz izdienas pensiju ir KNAB priekšniekam neatkarīgi no vecuma, ja izdienas stāžs ir 20 gadu, no kuriem ne mazāk kā trīs pēdējie gadi nostrādāti biroja priekšnieka amatā.

Biroja priekšnieka izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, rosināts ieskaitīt laiku, kas nostrādāts prokurora amatos vai tiesneša amatos. Pašreizējā likuma redakcija paredz, ka izdienas stāžā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, ieskaita laiku, kas nostrādāts prokurora amatos vai tiesneša amatos, ja birojā amatpersona nostrādājusi vismaz desmit gadus.

Tāpat grozījumi paredz, ka izdienas stāžā ieskaitīs 80% no nostrādātā laika valsts institūcijās amatpersonas statusā. Pašreizējā likuma redakcija paredz, ka izdienas stāžā ieskaita 80% no nostrādātā laika valsts institūcijās amatpersonas statusā, ja birojā amatpersona nostrādājusi vismaz 15 gadus.

Grozījumi arī paredz, ka biroja priekšniekam neatkarīgi no vecuma izdienas pensiju piešķir 55% apmērā no vidējās mēneša darba samaksas un par katru izdienas stāža gadu virs 20 gadiem izdienas pensijas apmēru palielina par diviem procentiem no vidējās mēneša darba samaksas.

Saeima par abu likumprojektu nodošanu komisijām lems ceturtdien, 12.janvārī.

