Dabas aizsardzības pārvalde pērn prēmijās izmaksājusi 57 900 eiro

Pērn Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) kopumā prēmijās izmaksāja 57 900 eiro, informēja pārvaldes pārstāve Elīna Ezeriņa.

Viņa norādīja, ka 2016.gadā prēmijās izmaksātā summa ir par 4317 eiro lielāka nekā gadu iepriekš, kas skaidrojams ar to, ka pieaudzis darbinieku, kas saņēmuši vērtējumi «ļoti labi» un «teicami», īpatsvars.

Ezeriņa informēja, ka finansējums prēmiju izmaksai tika nodrošināts no algas fonda ekonomijas, kas izveidojās kadru mainības, vakanto darba vietu un darbinieku ilgstošās darba nespējas rezultātā.

Reklāma

Darbinieku ikgadējā novērtēšana DAP notika no 8.novembra līdz 16.decembrim, un pēc iegūtā novērtējuma par darba rezultātiem pērn kopumā prēmijas saņēma 90% darbinieku. 5 darbinieki par novērtējumu «teicami» saņēma prēmiju 75% apmērā no mēnešalgas, 57 darbinieki par ļoti labu veikumu saņēma prēmiju 65% apmērā no mēnešalgas, savukārt 55 darbinieki par labu darbu saņēma prēmiju 55% apmērā no mēnešalgas.

Prēmiju saskaņā ar iegūto novērtējumu par darba rezultātiem 2016.gadā 65% apmērā no mēnešalgas saņēmusi arī ģenerāldirektores pienākumu izpildītāja Gunta Gabrāne, atzīmēja Ezeriņa.

Vienlaikus viņa norādīja, ka prēmijas netiek izmaksātas darbiniekiem, kuriem patlaban ir pārbaudes laiks.

Saistītie raksti