LU apvienošanos ar RPIVA studentiem sola «pēc iespējas nesāpīgu»

Latvijas Universitāte (LU) apvienošanos ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) studentiem sola «pēc iespējas nesāpīgu».

Šodien Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) speciālisti tikās ar LU un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) pārstāvjiem, pārrunājot abu augstskolu gatavību pārņemt RPIVA studentus, programmas, mācībspēkus un filiāles.

IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa skaidroja, ka gan LU, gan JVLMA pauda gatavību to darīt, turklāt abām augstskolām ir arī savi piedāvājumi, kā varētu organizēt turpmāko procesu. «Jāpārrunā vēl daudz tehnisku lietu, bet esam apņēmības pilni,» teica Kiopa.

LU Studiju departamenta pārstāve Jūlija Stare norādīja, ka LU pauž atbalstu IZM īstenotajām pārmaiņām. «Esam gatavi strādāt kopā un pārņemt programmas,» teica Stare.

JVLMA rektors Jānis Sīmanis norādīja, ka augstskolas ieskatā mūzikas pedagogu sagatavošanu būtu jākoncentrē tieši vienā vietā – JVLMA. «Šāds redzējums mums ir bijis ļoti sen, un atbalstām RPIVA studiju programmu pārņemšanu,» sacīja Sīmanis.

"Ļoti ņemsim vērā to, ko studējošie apgūst RPIVA, vienlaikus piedāvājot daudz labu lietu no savas puses – mums ir ļoti spēcīga mūzikas sadaļa, izcili pedagogi. Pedagoģijas jomā, domāju, ļoti daudz izmantosim to, kas labi noticis RPIVA.

Ir panākta vienošanās, ka studiju maksa studentiem tiks saglabāta tādā pašā līmenī, kāds tas ir patlaban. «Maksimāli nesāpīgi īstenosim apvienošanas procesu studentiem,» solīja Stare.

Stare skaidroja, ka LU ir gatava pārņemt RPIVA reģionālās filiāles. «Patlaban runājam ar IZM par to, cik daudzas filiāles mēs pārņemam un kā tas tiks īstenots,» teica Stare.

Jautāta par RPIVA akadēmisko personālu, Stare skaidroja, ka tas būs turpmāko diskusiju jautājums, kas jau ir aktualizēts.

Stare pauda pārliecību, ka salīdzinoši īsā posmā - līdz jaunajam akadēmiskajam gadam – izdosies noslēgt apvienošanas procesu. «Redzam, ka tas ir iespējams,» sacīja Stare.

Stare, runājot par studiju programmu pielīdzināšanu starp augstskolām, skaidroja, ka patlaban tiek spriests par to, cik daudzas RPIVA studiju programmas varētu pārcelt uz LU. «Principā redzam, ka patlaban daļa programmu var pāriet tiešā veidā, LU turpinot to īstenošanu. Savukārt tajās programmas, ko spējam nodrošināt LU, notiks studentu pārņemšana. Problēmām ar programmu pielīdzināšanu nevajadzētu rasties,» teica Stare.

Jau ziņots, ka IZM ir nolēmusi ar 2017.gada augustu reorganizēt RPIVA, to pievienojot LU. Kā apstiprināja ministrijā, tas nepieciešams, lai veiktu resursu koncentrāciju un panāktu iespējami efektīvu valsts budžeta līdzekļu izmantošanu.

RPIVA pārstāvji neieradās uz pirmdien plānoto tikšanos ar IZM speciālistiem, lai pārrunātu augstskolas reorganizāciju. RPIVA rektore Daina Voita norādīja, ka saskaņā ar likumu, lēmumu par augstskolu reorganizāciju pieņem Ministru kabinets pēc ministra ierosinājuma. Rektore uzskata, ka tas nav noticis un likumdošanas vara tiek ignorēta, līdz ar to augstskolas pārstāvji šodien ar IZM netiksies.

IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa jau norādījusi, ka RPIVA vadības lēmums neierasties uz sarunām neapturēs augstskolas reorganizācijas plāna virzību.

RPIVA rektore arī izteikusies, ka runas klīst arī par citu augstskolu reorganizāciju. Taujāta, vai IZM iecere par RPIVA reorganizāciju viņai bija jaunums, Voita norādīja, ka oficiāli tas bijis jaunums, tomēr runas klīdušas jau vairākus gadus, tai skaitā arī par citām augstskolām. Rektore gan izteicās, ka «baumas ir baumas» un «par jebkuru lietu var baumot».