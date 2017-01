«Tallink» kruīza kuģis iekļuvis vētrā, ūdens skāris atsevišķas kajītes

Foto: Evija Trifanova / LETA

Saskaņā ar kuģniecības kompānijas AS «Tallink Grupp» ziņoto, uz kuģa «Romantika», kas bija ceļā no Stokholmas uz Rīgu, 12.01. naktī ap plkst. 03.40 tika radīti vētras bojājumi – nolauzta radara antena, kas vētras lidojumā skāra vienu no kuģa priekšējiem iluminatoriem un salauza to. Situācija uz kuģa pilnībā tiek kontrolēta, un «Romantika» šobrīd turpina ceļu uz Rīgu.