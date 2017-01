Vētrā cietušais «Tallink» prāmis kavējas; Rīgā būs vēlu vakarā

Kompānijas AS «Tallink Grupp» kuģis «Romantika», kurš naktī uz ceturtdienu bija iekļuvis vētrā, Rīgā varētu ierasties vien ap plkst.22, ceturtdien, TVNET pastāstīja uzņēmuma pārstāve Baiba Muceniece.

Viņa skaidroja, ka, ņemot vērā kavēšanos, prāmis atpakaļ uz Stokholmu dosies vien ap pusnakti.

TVNET jau rakstīja, ka saskaņā ar kuģniecības kompānijas AS «Tallink Grupp» ziņoto, uz kuģa «Romantika», kas bija ceļā no Stokholmas uz Rīgu, 12.01. naktī ap plkst. 03.40 tika radīti vētras bojājumi – nolauzta radara antena, kas vētras lidojumā skāra vienu no kuģa priekšējiem iluminatoriem un salauza to. Situācija uz kuģa pilnībā tiek kontrolēta, un «Romantika» šobrīd turpina ceļu uz Rīgu.

Bojātais kuģa iluminators atrodas kuģa priekšgalā, Tango bāra telpā uz 6.klāja, un ūdens bojājumi skāra galvenokārt tikai šo telpu. Ūdens pavisam nedaudz skāra arī atsevišķas kajītes uz 5. klāja, un pasažieriem nekavējoties tika nodrošinātas citas kajītes. Ūdens iekļūšana kuģa telpās bija minimāla un nevienā brīdī neradīja nekādu apdraudējumu cilvēku drošībai.

Uz kuģa šobrīd atrodas 277 pasažieri un 178 apkalpes locekļi.

Vakar vakarā kuģa kapteinis pārcēla kuģa «Romantika» atiešanas laiku no Stokholmas ostas, lai izvairītos no vētras augstākās ietekmes kuģa ceļā. Negadījuma iemesls tiks izmeklēts, tomēr varētu būt, ka gadījums līdzinās situācijai, kas notika ar māsas kuģi «Victoria I» 2015. gada decembrī. Lai gan «Romantikas» radara masta pozīcija tika mainīta pret drošāku, tas tomēr nenovērsa šādu situācijas atkārtošanos.

Uzņēmums atvainojas visiem pasažieriem, kurus ietekmējis šis gadījums, un rūpējas par ceļotājiem labākajā iespējamajā veidā.

