Dobeles sociālais dienests ar traģēdijā iesaistīto ģimeni intensīvi strādājis jau kopš 2014.gada

Sākotnējā Labklājības ministrijas (LM) pārbaude par Dobeles sociālais dienesta darbu ar traģēdijā iesaistīto ģimeni liecina, ka iestāde samērā intensīvi ar ģimeni strādājis jau kopš 2014.gada rudens, kad ģimene parādījās dienesta redzeslokā, norādīja Labklājības ministrijā (LM).

Dobeles sociālais dienests šobrīd ir iesniedzi LM pieprasītos materiālus par konkrēto gadījumu. Kā norāda LM valsts sekretāra vietniece Līga Āboliņa, uz doto brīdi, pēc Dobeles novada Sociālā dienesta iesniegtajiem lietas materiāliem ir redzams, ka samērā intensīvs uz klientu vajadzībām vērsts sociālais darbs ar šo ģimeni ir ticis veikts kopš 2014.gada rudens.

Ģimenei nav bijis mājoklis, sadzīves priekšmeti, patstāvīgu ienākumu, kā arī viņu rīcībā bija daļēji nokārtoti personu dokumenti. Sadarbībā ar dienesta speciālistiem izsekojami uzlabojumi ģimenes funkcionēšanā, sniegts atbalsts un veikta uzraudzība, lai vecāki nodrošinātu bērniem nepieciešamos veselības pasākumus, tiktu veicināta bērnu iemaņu apgūšana pirmsskolas izglītības iestādē, nodrošinātas nodarbības bērnu aprūpes iemaņu pilnveidošanai, un citi pasākumi.

LM norāda, ka ģimenes interesēs dienests sadarbojās arī ar pašvaldības bāriņtiesu un Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu centra Atbalsta centra ģimenēm speciālistiem. Iepriekš gan Dobeles novada bāriņtiesā aģentūrai LETA tika norādīts, ka ģimene iepriekš nav nonākusi instances redzeslokā.

Dienests gadījuma vadīšanas procesā lūdzis nepieciešamo informāciju no valsts un pašvaldības policijas, kā arī regulāri ieguvis viedokli par vecāku līdzdarbību bērnu aprūpē un audzināšanā no pirmsskolas izglītības iestādes un veselības aprūpes speciālistiem. Tomēr detalizēta informācijas analīze turpinās, norāda ministrijā.

Jau vēstīts, ka 3.janvārī Dobelē, visticamāk, no narkotiku pārdozēšanas atrasti miruši laulātie, kā arī no bada miris pāra deviņus mēnešus mazais zīdainis. Tāpat dzīvoklī bija trīs, četrus un piecus gadus veci bērni. Bērnu organismi no bada bijuši novājināti.

Kā 5.janvārī pauda gan Dobeles sociālajā dienestā, gan Dobeles novada pašvaldībā, nav pamata uzskatīt, ka Sociālais dienests būtu palaidis garām svarīgu informāciju, kas varētu būt par iemeslu trīs cilvēku bojāejai Dobelē.

Zināms arī, ka ģimene mitinājusies 17,3 kvadrātmetrus plašā dzīvoklī. Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks, Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs Guntis Safranovičs (ZZS) iepriekš atzina, ka dzīvoklis ģimenei bija par mazu jau tad, kad tajā bija četri cilvēki, bet tas bija atbilstošs viņu maksātspējai īres līguma parakstīšanas brīdī.

