LZP Jūrmalas nodaļa un Truksnis pārsūdzēšot lēmumu par politiķa izslēgšanu no partijas

Latvijas Zaļajai partijai (LZP) šodien līdz plkst.16 tiks iesniegti dokumenti no politiķa Gata Trukšņa un LZP Jūrmalas nodaļas, kuros tiks apstrīdēts valdes lēmums par viņa izslēgšanu, apliecināja LZP Jūrmalas nodaļas vadītājs Jānis Lediņš.

Līdz ar to šis jautājums būs jāizšķir partijas domei, norādīja politiķis.

Vaicāts, vai politiķa gaidāmā atkāpšanās no Jūrmalas mēra amata valdei varētu likt mainīt domas par Trukšņa izslēgšanu no partijas, LZP valdes priekšsēdētāja vietnieks Mārtiņš Martinsons aģentūrai LETA norādīja, ka personīgi neredz pamatu mainīt iepriekš pieņemto lēmumu. Viņš arī izteicās, ka iepriekšējā valdes lēmuma par to, ka Truksnim nebūtu atkārtoti jākandidē uz Jūrmalas mēra amatu, nerespektēšana nav vienīgā problēma - jau iepriekš valdei ar viņu ir bijusi apgrūtināta komunikācija.

Reklāma

Kā ziņots, LZP domes sēdei nesaņemot sūdzību par valdes lēmumu izslēgt no politiskā spēka Truksni, viņš vietu partijas biedru rindās būs zaudējis, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam «Rīta panorāma» skaidroja partijas valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars.

LETA jau vēstīja, ka LZP nodaļa iepriekš pauda gatavību pārsūdzēt valdes lēmumu par Trukšņa izslēgšanu no politiskā spēka, tomēr LZP sadarbības partijas - Latvijas Zemnieku savienības - līderis Augusts Brigmanis LTV «Rīta panorāmā», atsaucoties uz dzirdētām runām, izteicās, ka Truksnis nemaz nevēlas palikt partijas rindās.

Tāpat vēstīts, ka Truksnis šodien plāno atkāpties no Jūrmalas domes priekšsēdētāja amata. Pašvaldības izplatītajā paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem norādīts, ka Truksnis turpinās darbu deputāta amatā.

Politiķis pauž, ka aizvadītie mēneši viņam bijuši «satraukuma un ļoti dziļu pārdzīvojumu pilni», kā arī ietekmējuši viņa veselības stāvokli. «Šobrīd turpināšu darbu kā domes deputāts, un atgūšu spēkus, lai ar pārliecību un jaunu enerģiju startētu nākamajās pašvaldību vēlēšanās kā pilsētas mēra amata kandidāts,» piebilst Truksnis. Viņš arī uzskaita līdz šīm paveikto šajā amatā, piebilstot, ka «ielikti stabili pamati būtiskākajiem darbiem».

Saistītie raksti