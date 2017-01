Meklē iespēju ieviest automātisku pilsonības piešķiršanu nepilsoņu bērniem, neatverot Pilsonības likumu

Neskatoties uz daudziem iebildumiem, Valsts prezidenta kancelejā turpina strādāt pie likumdošanas iniciatīvas, lai jaundzimušajiem nepilsoņu bērniem automātiski piešķirtu Latvijas pilsonību. Turklāt tiek meklēts risinājums, kas ļautu neatvērt Pilsonības likumu, sestdien vēstīja raidījums «LNT Ziņas».

«Sabiedrībā būtu nepieciešama diskusija par to, ka 25 gadus pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas būtu laiks pārstāt radīt neesošās valsts pilsoņus, jo nepilsoņu statuss pēc būtības ir bijušās Padomju Savienības pilsoņi. Tāpēc šobrīd notiek darbs pie konkrētas likumdošanas iniciatīvas izstrādes, kas tad tiks nodota tālāk parlamentam apspriešanai,» raidījumam teica Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa preses padomnieks Jānis Siksnis.

Tā kā parlamentā pret šo ideju kategoriski iestājusies Nacionālā apvienība un skaidru nostāju nepauž arī pārējie koalīcijas partneri, Rīgas pilī tiek meklēta juridiska iespēja šādu normu ieviest, neatverot Pilsonības likumu, kas politiķu vidū tiek uztverts kā «Pandoras lāde».

Reklāma

Bijusī Saeimas Juridiskās komisijas vadītāja Ilma Čepāne, kura strādāja pie 2013.gada Pilsonības likuma grozījumiem, uzskata: neatverot likumu, šādus grozījumus nav iespējams veikt. Savukārt atvērt šo likumu nav politiski tālredzīgi.

«Mēs divus gadus strādājām. Bija tādi priekšlikumi, sākot no nulles varianta un beidzot ar radikālākiem - nevienam un vispār neko nedosim. Tā tas viss tagad turpināsies, ja tā tas notiks,» uzskata Čepāne, kura ir arī «4.maija Deklarācijas kluba» valdes locekle. Šī organizācija, kas apvieno par Latvijas neatkarības atjaunošanu balsojušos Augstākās padomes deputātus, nākusi klajā ar aicinājumu Valsts prezidentam nevirzīt šādu iniciatīvu.

Latvijā nekļūst vairāk nepilsoņu, jo tikai viens no desmit nepilsoņu jaundzimušajiem netiek reģistrēts kā Latvijas pilsonis. Tas nozīmē, ka reti, bet ir tādi, kas Latvijas pilsonību nevēlas. Atteikšanās no automātiski piešķirtās pilsonības dotu jaunus argumentus Krievijai - tā varētu norādīt, ka šajā valstī pat no pilsonības atsakās, vērtē organizācijā.

Ja tik tiešām ir vēlme saliedēt sabiedrību, prezidenta komisijai būtu jādomā par pavisam citiem jautājumiem. Par to, viesojoties krievu skolās, pārliecinājusies organizācijas valdes locekle Velta Čebotarenoka. Pēc viņas vārdiem, ir skumji, kad puse vidusskolēnu paceļ rokas, ka viņu nesaprot. «Kas notiek 9.maijā pie otrreizējai okupācijai veltītā pieminekļa? Tur ir gan skolotāji, gan viņu audzēkņi. Lūk, par ko šai komisijai būtu jādomā,» norādīja Čebotarenoka.

Lai arī vēstuli prezidentam vienbalsīgi atbalstījusi «4.maija Deklarācijas kluba» valde, ne visi par neatkarību balsojušie Augstākās padomes deputāti tai piekrīt. Starp viņiem bijušais Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Endziņš.

«It sevišķi, ja ir runa par bērnu, kas tikko nācis pasaulē, tad mēs viņu uzreiz uztveram kā potenciālo draudu Latvijas sabiedrībai. Es tam negribētu piekrist,» vērtēja Endziņš.

Tomēr Endziņš uzskata, ka apiet Pilsonības likuma atvēršanu ir grūti. Iespēju pavērtu vēršanās Satversmes tiesā (ST), apstrīdot normu, ka vienam no jaundzimušā vecākiem jāpauž griba, lai bērns kļūtu par Latvijas pilsoni.

«Ja šāda norma tiek apstrīdēta ST un ST saistībā ar mūsu starptautiskajām saistībām kaut ko risina, tad tas varētu notikt bez Pilsonības likuma atvēršanas, bet citādāk skaidrs, ka tas nav iespējams,» sprieda Endziņš.

Tikmēr zvērināts advokāts Edgars Pastars uzskata, ka pastāv iespēja Pilsonības likumu neatvērt, proti, ierakstot likumā, kas regulē nepilsoņu statusu, ka no noteikta datuma šāds statuss vairs netiek piešķirts.

«Šāds risinājums ir iespējams. Tas nav elegantākais risinājums, bet, ja jau ir tādas bailes no atsevišķu likumu atvēršanas, var izmantot arī šādu risinājumu. Tas nav labi, ka Saeimā pastāv bailes no atsevišķu likumu atvēršanas, tas parāda, ka nespēj tikt galā ar izaicinājumiem,» komentēja Pastars.

Daudzi apšauba, ka prezidents galu galā nāks klajā ar automātiskās pilsonības iniciatīvu, jo tā šķeļ sabiedrisko domu. Tikmēr citi uzskata, ka idejas īstenošana kļūtu par Vējoņa prezidentūras sasniegumu.

Saistītie raksti